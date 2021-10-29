Atatürk Kültür Merkezi’nin Açılışından İlk Görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşiyle katıldığı açılış töreninde yenilenmiş Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Pandemi koşullarında 2,5 yılda tamamlanan AKM'nin opera salonu, dikkat çeken tasarımıyla merkezin 'kalbi' olarak adlandırılıyor. İşte Atatürk Kültür Merkezi'nden ilk görüntüler ve detaylar.

Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılışını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Açılış törenine eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı, 10 Şubat 2019’da temel atma töreninde AKM’yi ‘zafer anıtı’ olarak belirtmişti. İçerisinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, müzik platformu, tasarım dükkanı, kafeler ve restoranların da yer aldığı Atatürk Kültür Merkezi, TOKİ tarafından pandeminin devam ettiği dönemde çalışmalarını sürdürerek yaklaşık 2,5 yılda tamamlandı.

AKM’de yer alan bütün salonlarının mekanik, akustik, ses, ışık ve görüntü sistemlerinin dünyanın önde gelen teknolojileriyle donatıldığı bilgisi paylaşıldı. İnşasında %70 yerli malın kullanıldığı açıklanan Atatürk Kültür Merkezi’nde ayrıca 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, fuaye alanları, kulis alanları, atölye ve depo alanı, bale çalışma odaları, orkestra ve solistler için çalışma alanları, prova ve kayıt stüdyoları, sergi salonları, sanat galerileri ve millet kıraathaneleri de bulunuyor. AKM’de 4 çalışma odasından oluşan çocuk sanat merkezi de oluşturuldu.

Atatürk Kültür Merkezi’nin ilk görüntüleri:

Opera Salonu

AKM’nin ‘kalbi’ olarak görülen ve bordo bir kürenin içinde olmasıyla dikkat çeken opera salonunun sahnesi 118 kişilik bir orkestrayı alacak büyüklükte.

Tiyatro Salonu

Opera salonundan farklı olarak tiyatro salonundaki krem koltuklar dikkat çekiyor. Her iki salonun sahnelerindeki çalışmalar devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nden diğer kareler: