Tarih kitaplarına Etrüsk olarak geçen İtalya Yarımadası’nda yaşayan Etrüsk isimli medeniyetin bıraktığı ve tahrip olan tasvirler günümüz teknolojisiyle görünür kılındı.

Tarihte 2500 yıl öncesinde İtalya’da yaşayan Etrüsk isimli medeniyetin kalıntılarının tahrip edilmesi sonucunda okunabilirliğini yitirmişti. İtalyan’ların kendi ataları olarak gördükleri Etrüsk’leri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk ilan etmişti.

Çıplak gözle leke olarak görülen resimlerin dijital ortamda tekrar renklendirilmesi sonucunda birbirinden muazzam eserler ortaya çıktı. Pegaso Srl Archeologia Arte Archeometria isimli araştırma ekibi uzun zamandır bu duvar resimleri üzerine çalışıyorlar. Yine genetik uzmanı Alberto Piazza, Etrüsk’lerin geçmişi hakkında derin bir çalışma içinde. Topluluğun gerçekten nereden İtalya’ya göçtüğü ve hangi toplumdan olduğu konusunda araştırma yapılıyor.

Türk Tarih Tezi’nde Etrüskler

Adile Ayda’nın “Etrüskler Türk Mü İdi” kitabına göre, Denizbank tarafından Almanya’ya sipariş ettirilen ve 1938’de denize indirilen Ertrüsk isimli gemiye adını bizzat Atatürk vermişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün teşvikiyle Türk Tarih Tezi’nde kökenleri Anadolu’ya dayanan birçok medeniyet gibi Etrüsklerin Türk kökenli olduğunu düşünüldü. 2004’te Genetikçi Alberto Piazza'nın Toskana, Kuzey İtalya, Güney Balkanlar, Yunanistan’daki Lemnos adası ve İtalya’nın Sicilya ve Sardinya adalarında yaşayanların DNA örnekleriyle Türkiye’deki örnekler karşılaştırılmıştı. Etrüsklerin kıtlık yüzünden İtalya’ya göç etmeden önce Türkiye topraklarında yaşadığı kanıtlandı.

Elbette bu durum Etrüsklerin Türk olduğunu göstermiyor. İtalyanlar Doğu Roma İmparatorluğunun parçaları olarak kabul ettiği Etrüskleri ataları olarak görüyorlar. 1930’lu yıllarda da Etrüsklerin Anadolu’dan göç ettiği biliniyordu. Genetik araştırmaların bu kısmında daha fazla ilerleme şu anlık yapılmıyor. Peki Etrüskler Türk Tarih Tezi’ndeki gibi Türk mü değil mi? Hala belli değil. Maymun Mezarı isimli mezarlıktaki birçok resim günümüz teknolojisiyle gün yüzüne çıkarılıyor bu da tarihsel birçok ayrıntıyı gözler önüne seriyor.

MHX teknolojisi resimlerin aydınlanmasını sağlıyor

Çoklu aydınlatma hiperspektral ekstraksiyon (MHX) teknolojisi yardımıyla resimler yeniden renklendiriliyor. Yeşil gibi renkler hızla solup kaybolurken, kırmızı gibi renkler yıllar içinde daha fazla dayanabiliyor. Bu sayede geçmiş medeniyetlere ait resim kalıntıları tekrar renklendirilebiliyor. Kalıntı analizleri yapılarak tekrar renklendirilen eserler tarihe yeni bir ışık yakıyor.

Ağaç üzerinde bir maymunun resmedildiği ve ismini buradan alan “Maymun Mezarı” isimli mezarlıkta daha çok insanların tasvir edildiği eserler mevcut. Çıplak gözle sadece kırmızı bir leke gibi görünen resmin tüm detayları MHX teknolojisiyle tekrar ortaya çıkarıldı. Ekibin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ilerleyen yıllarda Etrüskler konusunda daha fazla bilgi edineceğimiz kesin gibi.