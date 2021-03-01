'Kendisini Kiralayarak' Para Kazanan Adam: Morimoto Şooji

Japonya'da bir adam, 2018 yılından beri kendini kiralayarak para kazanıyor. Kendini "hiçbir şey yapmayan adam" olarak tanımlayan Morimoto Şooji, 93 dolar ve yol masraflarının karşılanması durumunda insanların gündelik yaşamdaki taleplerini yerine getiriyor. Dert dinlemek ya da yemeğe gitmek, Şooji'nin görevleri arasında...

Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi, para kazanmak. Bugün çalışan hemen herkes para kazanıyor olsa da kimileri yaptıkları iş karşılığında aldığı paranın az olduğunu savunuyor, kimileri ise kazandığı parayı harcayacak vakit bulamamaktan şikayetçi. Kimileriyse kolay yoldan para kazanmanın yollarını ararken Japonya'da yaşayan Morimoto Şooji isimli bir adam, para kazanmak için pek de görülmemiş bir yöntem deniyor. Şooji'nin mesleği, basit gündelik işler için "kendisini kiralamak".

Anadolu Ajansı'na konuşan Şooji, normal koşullarda üniversite mezunu olduğunu söylüyor. Yani bu adam, istediği takdirde işe girip çalışabilecek niteliklere sahip. Ancak bugüne kadar istediğini elde edemeyen Şooji, bir süre sonra hiçbir şey yapmamanın daha iyi olacağını düşünerek, bunu nasıl paraya dönüştürebileceğini düşünmüş. En sonunda da kendini kiralamaya başlayan 37 yaşındaki adam, Haziran 2018'den beri meslek haline getirdiği bu durum üzerinden para kazanarak geçimini sağlıyor.

Şooji'nin işi, Japonların basit taleplerini yerine getirmek

Şooji, iş başına 93 dolar artı yol masrafının karşılanması durumunda, gündelik talepleri yerine getiriyor. Örneğin bu adamı kiraladıktan sonra derdinizi anlatabiliyor, AVM'de dolaşabiliyor, sizinle birlikte bir etkinliğe katılmasını sağlayabiliyor, yemeğe gidebiliyor, güzel kokup kokmadığınızı sorabiliyor ya da sadece sizi gözlemesini isteyebiliyorsunuz. Şooji, çok sayıda talep geldiğini ancak önce bu talepleri değerlendirdiğini, istediği takdirde kabul ettiğini söylüyor. Yani kendiniz için insan kiralamak, o kadar da kolay bir iş değil.

Morimoto Şooji'nin bugüne kadar yapmış olduğu bazı işler şu şekilde: Birinin yeni yıl mesajına cevap vermek, yeni yılın ilk gününde işe birlikte gidip gelmek, evde 3 çocuğuna bakan bir kadını eşi eve gelene kadar izlemek, bir tapınak gezisine katılmak, dert dinlemek, sumo güreşi izlemek, yemeğe gitmek ve sınav sonucu heyecanına ortak olmak... Peki Morimoto Şooji, Türk kültürüne göre aşırı saçma olan bu işi yaparak nasıl para kazanabiliyor?

Japonya'da 'Yalnızlık Bakanlığı' kuruldu

Şooji'nin kendini kiralayarak para kazanmasını sağlayan şey, Japonya'nın toplumsal yapısı. Diğer ülkelerdeki insanlar, ülkenin teknolojik anlamda ne kadar gelişmiş olduğunu biliyorlar olsa da yaşam, Japonya halkı için pek de iyi değil. Daha çok çalışmaya odaklanmış olan Japonya, intihar seviyesinin had safhaya ulaştığı bir ülke. Hatta insanların depresiflik düzeyinin tavan yaptığı Japonya'da İntihar Ormanı olarak bilinen "Aokigahara" isimli bir orman bulunuyor ve insanlar, bu ormana giderek yaşamlarına son veriyorlar.

Japonya, geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attı. Zaten kötü olan toplum psikolojisinin pandemi nedeniyle daha da kötü bir hale gelmesi, ülkedeki intihar sayılarının da her zamankinden çok daha fazla olmasına yol açtı. İşte bunun üzerine harekete geçen hükümet yetkilileri, "Yalnızlık Bakanlığı" kurulmasına karar verdiler. Bakanlığın görevi ise sosyal izolasyon ile yalnızlığın önüne geçmek için stratejiler geliştirmek. Bunları okuduktan sonra, Morimoto Şooji'nin kendini kiralayarak nasıl para kazandığını daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz...