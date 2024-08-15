Ateş hiç bulunmasaydı insanlığın gelişim süreci çok farklı olurdu. Birçok meslek ve teknoloji var olmazdı, günümüzdeki medeniyet seviyesine ulaşamazdık.

Ateşin keşfi, insanlığın gelişimindeki en önemli dönüm noktalarından biri. Ateş hiç keşfedilmeseydi insanlık tarihi bambaşka bir yol izlerdi. Öyle ki; yiyeceklerin pişirilmesinden tutun teknolojik devrimlere kadar çokça alanda belirleyici bir rolü var.

Ateşin hiç keşfedilmediği bir dünya; sanayi, teknoloji ve hatta kültürel gelişimlerin olmadığı tamamen farklı bir yaşam olurdu. Nasıl bir yaşam olabileceğine dair bazı örnekler verelim.

İşsizlik oranı artardı.

Günümüzde yapılan işlerin büyük bir kısmında ateş kullanılıyor. Demircilik ve metal işlemeciliği, aşçılık, seramik ve çömlekçilik, madencilik, kuyumculuk, mücevherat yapımı, çelik üretimciliği, tütün işlemeciliği, kalaycılık, kaynakçılık, fırıncılık … Eğer ateş hiç bulunmasaydı bu meslekler hiç olmazdı.

Pek çok teknolojiden mahrum kalırdık.

Arabalar, uçaklar ve diğer taşıtlar; yakıtın yanması sonucu enerji üreten içten yanmalı motorlarla çalışıyor. Yani ateş olmasaydı doğru düzgün bir ulaşım da olmazdı.

Pek çok elektrik santrali de kömür, doğalgaz ya da fosil yakıtların yanması sonucu elde edilen ısıyla çalışıyor. Ateş hiç bulunmasaydı elektrik üretimi var olmazdı.

Cam üretimi için kumun yüksek sıcaklıklarda eritilmesi gerekiyor. Bu yüzden ateş olmadan cam teknolojisi de gelişmezdi. Aynısı seramikler için de geçerli.

Sanayi devrimi hiç gerçekleşmezdi çünkü ateş olmadan metallerin eritilmesi, şekillendirmesi imkânsız olurdu.

Çimentonun üretilmesi için kireç taşı yüksek sıcaklıklarda pişiriliyor. Modern inşaatların temel malzemesi olan beton ise çimentosuz üretilmiyor. Kısacası ateş olmadan modern inşaat teknolojileri de gelişemezdi.

Ateş hiç bulunmasaydı dünya, dünya olmazdı.

Ateş olmasaydı hayat, Ay'da yaşamaya benzerdi. Elektrik, ısınma ve pişmiş yiyecek yok…. Genel olarak barınma, tarım ve teknoloji ateş olmadan ilerleyemezdi. Ateşin alet ve silah yapmak, yemek pişirmek için kullanılabileceğini keşfettikten sonra Sanayi Devrimi’nde bina ve makineler yapıldı.

Günümüzde teknolojiyi yaratmak ve dünyayı yaşanabilir bir yer hâline getirmek için ateşi kullanıyoruz. Her ne kadar teknoloji ilerledikçe ateşe olan gereksinim azalsa da bugünlere ateş sayesinde geldik.

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