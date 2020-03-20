Atlas Kuyruklu Yıldızı, Ay Kadar Parlak Görünebilir

28 Aralık 2019'da keşfedilen kuyruklu yıldız Atlas, Güneş'e doğru giderken parçalanmazsa mayıs ayında Ay kadar parlak görünecek. Atlas, şu anda Mars'ın yörüngesinde fakat Güneş'e doğru yöneldiği için giderek parlaklaşıyor.

29 Aralık 2019 tarihinde Ursa Major takım yıldızı bölgesinde ATLAS isimli sistem tarafından keşfedilen Atlas kuyruklu yıldızı, Dünya'ya doğru yaklaşırken mayıs ayında gezegenimize en yakın uzaklıktan geçecek. Bu sırada Ay kadar parlak olması beklenen kuyruklu yıldız şu anda Mars'ın yörüngesine yakın durumda.

Güneş'e doğru gittikçe hızı artan kuyruklu yıldız, ilk keşfedildiğinde belli belirsiz görülebiliyor ve gözlemlemek için teleskoba ihtiyaç duyuluyordu ancak gezegenimize yaklaştıkça daha parlak hâle geldi ve şu anda dürbünle dahi görülebiliyor. Bir kuyruklu yıldızı çıplak gözle görebilmek, gök bilimciler için pek sık rastlanan bir durum değil. Kuzey Yarımküre'de çıplak gözle görülen son kuyruklu yıldız, 1997 yılındaki Hale-Bopp'tı.

4.000 kat parlaklaştı:

Atlas, mayıs ayının sonunda Güneş'e 0,25 astronomik birim uzaklıkta olacak. 0,25 astronomik birim uzaklık, Dünya'nın Güneş'e uzaklığının dörtte biri. Dünya'dan gözlemlendiğinde Güneş'in de parıltısını kuvvetlendirmesiyle birlikte Ay kadar parlak görünecek. Washington'daki Naval Research Lab'den Karl Battams, Atlas'ın beklendiğinden daha hızlı bir şekilde parlaklığını artırmaya devam ettiğini kaydetti.

İlk adı C/2019 Y4 olan kuyruklu yıldız, daha sonra onu bulan sistemin adını almıştı. Keşfedilişinden bu yana 4.000 kat parlaklaşan Atlas'ın nisan ayı başlarında çıplak gözle görülebileceği düşünülüyor. Yine keşfedildiğinde belli belirsiz olan Atlas, çıplak gözle görülebilen yıldızlardan 398 bin kere daha sönüktü. Bu sıralarda Güneş'ten 273 milyon mil (439.350.912 kilometre) uzakta olan Atlas, o tarihten bu yana hem parlaklığını hem hızını artırdı.

Bununla birlikte Atlas'ın dağılma ihtimali da bir hayli yüksek. Kuyruklu yıldızın parlaklığının hızla artmasının sebebi büyük miktarlarda donmuş gaz salınımı yapması. Atlas'ın yeterince uzun süre hayatta kalabilmesinin tek yolu, Güneş'e Merkür kadar yakın bir noktadan geçmesi olarak görülüyor.

Battams, pek iyimser görünmüyor. Gök bilimciye göre Atlas büyük ihtimalle Güneş'e varamadan parçalanacak ve sönecek.