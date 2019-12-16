NASA, Yıldızlararası Nesnenin İlk Fotoğraflarını Paylaştı

NASA, başka bir yıldız sisteminden gelen ve gözlemlenen ikinci yıldızlararası nesne olan 2I/Borisov'un, Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ilk görüntülerini paylaştı. Görüntüler, araştırmacıların yeni keşifler yapmasına da olanak sağlayacak.

NASA, Güneş sistemimizi başka bir sistemden ziyarete gelen ikinci nesne olan ve daha önce hiç belirgin bir şekilde görülmeyen 2I/Borisov’un görüntülerini yayınladı. İlk kez geride bıraktığımız ağustos ayında keşfedilen 2I/Borisov, ʻOumuamua’dan sonra gözlenen ilk yıldızlararası kuyruklu yıldız ve gözlemlenen ikinci yıldızlararası cisim olarak da biliniyor.

NASA tarafından paylaşılan görselde kuyruklu yıldız, kendiyle ilişkili olabileceği düşünülen 390 milyon kilometre uzaklıktaki bir spiral galaksinin önünde gözüküyor. Bu noktada Hubble Uzay Teleskobu tarafından kuyruklu yıldızı uzayda takip ederken yakalanan görüntünün ilgi odağı ise parlak mavi merkezi.

Fotoğraf; yıldızlararası nesne, Dünya’dan 326 milyon kilometre uzaktayken çekildi:

Bu görüntü çekildiğinde yıldızlararası nesne, Dünya’dan 326 milyon kilometre uzakta yer alıyordu. Araştırmacılar, Hubble tarafından yakalanan bu görüntü sayesinde Borisov kuyruklu yıldızının çekirdek boyutu hakkında net bilgiler elde ettiklerini söylüyorlar. Bu noktada yeni keşiflere göre nesnenin çekirdeğinin, daha önce yapılan araştırma sonuçlarına kıyasla 15 kat daha küçük olduğu düşünülüyor. Bu konuda yapılan diğer açıklamalar ise şu şekilde:

“Hubble, bize kuyrukluyıldızın en önemli parçalarından olan çekirdek boyutları hakkındaki en iyi ölçümü veriyor. Hubble’ın bize verdiği fotoğraflara göre çekirdek, daha önceki varsayımımızdan 15 kat daha küçük. Yarıçap, yarım kilometreden daha az. Bunu bilmek önemli çünkü boyutları bilmek, Güneş sistemimiz ve Samanyolu Galaksisi’ndeki bu nesnelerin kütleleri ve sayısını belirlemede yardımcı oluyor. 21/Borisov, bilinen ilk yıldızlararası kuyruklu yıldız ve kaç tane daha olduğunu bilmek istiyoruz.”

Bilim insanlarının gelecek planları arasında, diğer yıldızlararası nesneleri araştırmak ve bunları daha önce gördükleri iki gizemli nesne ile karşılaştırmak bulunuyor. Bu aşamada Dünya’dan epey uzakta bulunan 2I/Borisov için çözümleme yapabilmek ise oldukça zor görünüyor.