İlk kez 2017 yılında PC için yayınlanan ve beğeni toplayan "Atom RPG" isimli bir oyun, şimdi de iOS platformunda yayınlandı. İlerleyen dönemlerde Android ekosistemine de gelecek olan oyun, bizleri 1986 yılına götürüyor ve benzersiz bir RPG deneyimi vadediyor.

Akıllı telefon sektörünün günden güne gelişmesiyle birlikte PC oyunları bir bir mobil platformlara da gelmeye de başladı ve bu haberimizde de sizlere PC'nin ardından mobile için de yayınlanan bir oyundan bahsedeceğiz.

İlk kez 2017 yılında PC için yayınlanan Atom RPG, oyunseverler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Wasteland ve Fallout gibi oyunlardan esinlenilerek geliştirilen oyun, temasıyla oyunseverlerden tam not almıştı ve bu oyun artık iOS kullanıcılarının da beğenisine sunulmuş durumda.

Atom RPG, adından da anlaşılabileceği üzere bir rol yapma oyunu. 1986 yılına döneceğimiz oyunda, Sovyetler Birliği ile Batı Bloğu'nun birbirlerine gönderdiği nükleer bombalardan kurtulan sayılı isimlerden bir tanesi olacağız. Oluşturacağımız karakterle bir yandan Sovyetler Birliği'nin çorak topraklarında hayatta kalmaya çalışırken diğer yandan da karşılaşacağımız zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız.

Oyun gerek oynanışı gerekse grafik özellikleri ile fazlasıyla beğenilecek gibi görünüyor. Toplamda 60 saatten fazla oynanış süresi vadeden Atom RPG, 120 farklı bölge, 60'tan fazla düşman türü, 150'den fazla silah türü ve 600 kadar bot ile eğlenceli ve benzersiz bir deneyim sunuyor. Üstelik oyunun gidişatına yöneltilecek çoktan seçmeli sorularla hikayeye bir anlamda siz yön vermiş olacaksınız.

Atom RPG ne yazık ki ücretsiz bir oyun değil

Bugün App Store'daki yerini alan Atom RPG, ne yazık ki ücretsiz bir oyun değil. Eğer sizler de etkileyici özelliklere sahip olan bu oyunu deneyimlemek isterseniz, 54.99 TL karşılığında bu oyunu satın alabilirsiniz. Eğer oyunla yeni tanıştıysanız ve bu oyunu akıllı telefon yerine PC platformunda oynamak isterseniz, 24 TL ödeme yaparak oyunu Steam'den de satın alabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Atom RPG'nin App Store sayfasına erişebilirsiniz