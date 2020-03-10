Zorlu koşullarda kullanılmak üzere geliştirilen akıllı telefonlar, genellikle düşük donanım özelliklerine sahip oluyorlar. Ancak Unihertz Atom XL olarak isimlendirilen yeni bir telefon, üstün dayanıklılığını Android 10'la birleştiriyor.

Cep telefonu sektörü, yıllar içerisinde ciddi bir değişim geçirdi. Bir zamanlar sadece "Alo" demeye arayan cep telefonları, artık birer kişisel asistan haline dönüştüler. Hal böyle olunca da tüketiciler, akıllı telefonlarından ayrılamaz duruma geldiler. Ayrıca pek çok akıllı telefon üreticisi, artık çok büyük ve çok ince tasarımlı telefonlarla tüketicilerin karşısına çıkıyorlar. Fakat şimdi sizlere, bugüne dek alıştıklarımızdan hayli farklı olan bir akıllı telefondan bahsedeceğiz.

"Unihertz Atom XL" olarak isimlendirilen telefon, sektörün önemli telefon üreticilerinden herhangi birisine ait değil. Çevrimiçi fon toplama platformu olan "Kickstarter" aracılığıyla hayata geçirilen bir proje kapsamında geliştirilen telefon, Andorid 10 ile çalışıyor. Sadece 4 inç büyüklüğünde bir ekranı olan telefonun "XL" olarak isimlendirilmesinin nedeni ise aynı geliştiricilerin daha önce 2.45 inç büyüklüğünde bir telefon üretmiş olması.

Karşınızda Unihertz Atom XL

Unihertz Atom XL'nin IP68 sertifikası bulunuyor ve bu sertifika, telefonun su ve toza karşı dirençli olduğunu gösteriyor. Geliştiriciler, telefonun kasasını da hayli güçlü bir şekilde tasarlamışlar ve böylelikle de zorlu koşullarda rahatlıkla kullanılabileceğini iddia ediyorlar. Donanımsal özellikler açısından da kullanıma uygun bir şekilde tasarlanmış olan telefon, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Küçük ekran boyutunun yanı sıra sağlamlığıyla da ön plana çıkan telefon, MediaTek Helio P60 işlemciden güç alıyor. Bu güç; 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla da destekleniyor. Dünyanın her yerinde kullanılabilen LTE desteği bulunan telefonun telsiz özelliği de bulunuyor. 48 MP çözünürlüğünde tek bir arka kameraya sahip olan telefon, USB Type-C aracılığıyla da hızlı şarj edilebiliyor.

Unihertz Atom XL teknik özellikleri

Ekran: 4 inç

İşlemci: MediaTek Helio P60

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bağlantı: 4G, Telsiz

Batarya: 4.300 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Unihertz Atom XL, sadece Kickstarter üzerinden satın alınabiliyor. Geliştiricilerin projesini destekleyerek sahip olunabilen bu telefonun fiyatı ise 259 dolar (yaklaşık 1.583 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.