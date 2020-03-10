Vivo, geçtiğimiz eylül ayında duyurduğu ilk 5G’li akıllı telefonu Vivo NEX 3’ün geliştirilmiş versiyonu olan Vivo NEX 3S 5G’yi duyurdu. Vivo NEX 3S 5G; şelale ekranı, 64MP ana kameralı üçlü kamera sistemi ile dikkat çekiyor.

Vivo, geçtiğimiz eylül ayında şelale ekranlı Vivo NEX 3’i piyasaya sunmuştu. Vivo NEX 3, şirketin ilk 5G’li telefonu olmuştu. Vivo bugün, NEX 3’ün geliştirilmiş versiyonunu duyurdu. Vivo NEX 3S 5G, 2020 model amiral gemisi telefonların yonga seti olan Snapdragon 865’ten güç alıyor.

Vivo NEX 3S 5G, şelale ekranı, ön ve arka kamera sistemi gibi tasarım özelliklerini, öncüsü Vivo NEX 3’den olduğu gibi devralmış görünüyor. Cam ve metal bir gövde yapısına sahip olan Vivo NEX 3S 5G, 167,44 x 76,14 x 9,4 mm boyutlarında ve 219.5 gram ağırlığında.

Vivo’nun yeni amiral gemisi Vivo NEX 3S 5G, 6.89 inç büyüklüğünde S-AMOLED ekrana sahip durumda. Ekran sağ ve sol taraflarından yaklaşık 90 derecelik bir açıyla telefonun gövdesinin yanına doğru iniyor. Üzerinde çentik bulunmayan ekran 1080 x 2256 piksel çözünürlükte. Vivo NEX 3S 5G’nin ekran/gövde oranı ise yüzde 99.6.

Vivo NEX 3S 5G, Snapdragon 865’ten güç alıyor. Snapdragon 865’in gücü, 8GB ve 12GB LPDDR5 RAM seçenekleri ile birleşiyor. Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu 256GB UFS3.1 dahili depolama alanı ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Telefonun harici depolama alanı seçeneği ise bulunmuyor.

Yeni amiral gemisinin ön tarafında bulunan açılır ön kamerası F/2.0 diyafram açıklığına sahip ve 16MP çözünürlüğünde. Cihazın arka kısmındaki üçlü kamera tasarımı ise yuvarlak bir şekilde yerleştirilmiş. Arka kamera sisteminin ana kamerası f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 64MP çözünürlüğünde. Ana kameraya 13MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı lens ve 13MP çözünürlüğünde f/2.48 diyafram açıklığına sahip telefoto lens eşlik ediyor. Arkadaki kamera sistemi 2x optik zoom ve 20x dijital zoom özelliği sunuyor.

Vivo NEX 3S 5G’nin bataryası ise öncüsü Vivo NEX 3’den biraz daha küçük. Vivo NEX 3S 5G, 4350mAh kapasiteli bir bataryadan enerji sağlıyor. Vivo, Vivo NEX 3S 5G’ye kablosuz şarj desteği ise eklemedi. Ancak telefon, 44W’lık bir hızlı şarj cihazı ile kutusundan çıkacak. USB-C bağlantı noktası bulunan telefonda 3.5 mm ses çıkışı bulunmuyor.

Android 10 tabanlı FunTouch OS 10’a sahip olacak Vivo NEX 3S 5G’nin parmak izi okuyucusu ise ekranın içine yerleştirilmiş durumda. Aynı zamanda telefonun yüzey sıcaklığını 3-4 derece düşürecek özel bir plaka sistemin telefonun gövdesinde bulunuyor.

Vivo NEX 3S 5G’nin özellikleri

6.89 inç, 1080 x 2256 S-AMOLED ekran

Snapdragon 865 yonga seti

8GB ve 12GB LPDDR5 RAM seçenekleri

256GB UFS3.1 dahili depolama

16MP ön kamera

64MP + 13MP + 13MP arka kamera

4350mAh kapasiteli batarya

Android 10 tabanlı FunTouch OS 10

USB-C bağlantı noktası

Bluetooth 5.0

Çift SIM desteği

Vivo NEX 3S 5G’nin fiyatı

Vivo, iki farklı konfigürasyonla Vivo NEX 3S 5G’yi Çin’de satışa sunacak. 8GB RAM, 256GB dahili depolama alanı olan Vivo NEX 3S 5G 619 dolar (yaklaşık 3780 lira), 12GB RAM, 256GB dahili depolama alanı olan Vivo NEX 3S 5G ise 763 dolar (yaklaşık 4660 lira) fiyatla satışa sunuluyor. Telefonun aynı zamanda siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor. Vivo NEX 3S 5G’nin satışına 14 Mart’ta Çin’de başlanacak. Diğer ülkelerde telefonun satışının ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.