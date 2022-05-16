Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarından ATV'nin resmi YouTube kanalı kapatıldı. YouTube, gerekçe olarak Topluluk Kuralları'nın ihlal edilmesini sundu.

Türkiye’nin en popüler televizyon kanallarından biri olan ATV, bugün YouTube’da büyük bir engelle karşılaştı. ATV’nin resmi YouTube kanalına ulaşmak isteyen kullanıcılar, kanalın kapatıldığını gördü. YouTube tarafından sunulan bilgiyse kanalın topluluk kurallarını ihlal etmesi nedeniyle kapatıldığı yönündeydi.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ulusal televizyon kanalı, YouTube’daki ana kanalının kapatılması konusunda henüz bir açıklama paylaşmadı. Kanalın sayfasına ulaşmak isteyenler “Bu hesap, YouTube Topluluk Kuralları’nı ihlal ettiği için kapatıldı.” yazısıyla karşılaştı.

Sadece ana kanal kapatıldı

Öte yandan YouTube’da 'ATV Haber' gibi ATV’nin yan kanallarının ve ATV bünyesindeki yapımlara özel açılan kanalların kapatılmadığı görüldü. Bu da YouTube’un söz konusu eylemi yalnızca ATV’nin ana kanalına yönelik yaptığını gösterdi.