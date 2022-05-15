YouTube, müzik videolarını tek tuşla YouTube Music’te dinlemeye olanak tanıyan yeni bir kısayol tuşu ekledi.

Google, müzik uygulamasını daha kullanışlı hale getirmek için çeşitli yenilikler ekliyor. Özellikle son zamanlarda yükselişe geçen YouTube Music, bu kez de önemli bir kısayol tuşuna kavuştu. Kullanıcılar, bu kısayol tuşları sayesinde artık YouTube’daki müzik videolarını tek tuşla Music uygulamasında dinleyebilecek.

Yeni eklenen kısayol tuşları aslında son iki yıldır bekleniyordu. Neyse ki Google, geç de olsa kullanıcılarını dinledi ve müzik videolarını artık YouTube Music uygulamasında dinleyeceğiniz yeni bir kısayol ekledi.

YouTube uygulamasına yeni kısayol tuşları eklendi

Normal şartlarda YouTube’un temel uygulamasında bir müzik açtığımızda ne yazık ki YouTube Music entegrasyonu bulunmuyordu. Kullanıcıların o müziği ayrı olarak dinlemesi için ana uygulamadan çıkıp Music uygulamasına girmesi gerekiyordu.

Google, kullanıcıları zahmete sokan bu sorunu çözdü. 2019’dan belli gündeme gelen YouTube Music entegrasyonu, yeni güncelleme ile YouTube’un ana uygulamasına eklendi. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de anlaşıldığı üzere oynatma penceresinde YouTube Music’in simgesini gösteren bir kısayol tuşu bulunuyor. Yine Music uygulamasına erişmek için ayarlar kısmından erişebileceğiniz farklı bir kısayol tuşu olduğunun da altını çizelim.

Şu anda YouTube uygulamasına eklenen kısayol tuşu herkeste görünmüyor. Ancak bu, sunucu kaynaklı bir güncelleme olduğu için kısa süre içinde herkes tarafından kullanılmaya başlayabilir.