Audi A3 Sportback, Keskin Hatlı Tasarımıyla Ortaya Çıktı

Audi A3 Sportback'in görüntüleri ortaya çıktı. Eski modellere göre daha keskin hatlara sahip olan araç, otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı.

Giriş seviyesindeki lüks otomobiller, araba üreticileri için oldukça zorlu bir pazar. Şirketlerin umudu, genç yaştaki müşteriler için daha kolay satın alınabilir modeller üretmek. Audi de bunun ilk adımı olarak bugün Audi A3 Sportback'in son görüntüsünü paylaştı.

4. Nesil Audi A3 Sportback, klasmanındaki diğer araçlardan çok da büyük bir fark ile ayrılmıyor. Audi A3 Sportback, bir önceki modelle kıyaslandığında daha geniş radyatör ızgarasıyla, daha girintili farlarıyla ve daha keskin yapısıyla öne çıkıyor. Bu özellikler aracı daha ilgi çekici bir hâle getiriyor.

İşte Audi A3 Sportback'e ait son görüntüler:

Tasarıma bakıldığında biraz daha geniş olan çamurluk, arabaya hacim katmış durumda ve bu, arabanın daha atılgan bir görünüme kavuşmasına katkı sağlamış. Audi, arabanın arka tarafının tasarımını son modelinden kopyalamış durumda. Bu da araca daha sportif ve kaliteli bir görünüm katmış.

Audi, yıllardır yaptığı gibi Audi A3 Sportback arabasında da teknoloji trendlerini göz ardı etmemiş. 10,1 inçlik MMI bilgi eğlence sistemi içeren araçla ilgili bir diğer ilginç detay da döşemelerin geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış olması.

Audi A3 Sportback, güç aktarım mekanizması olarak Avrupa'da 1,5 litre ve 2 litre motor seçenekleriyle satışa çıkacak. 6 vites olan arabada vites manuel iken 7 vitesli olan araçlarda ise otomatik vites bulunuyor. Bu noktada hibrit modellerin de gelecekte seriye katılabileceğini söyleyebiliriz.

Satışlar Avrupa genelinde bu ay başlayacak, bu da sedan modelin yakın zamanda tanıtılacağına işaret ediyor.