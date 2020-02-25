Audi A3’ün Döşemeleri Dönüştürülmüş Plastikten Yapılıyor

Volkswagen grubunun bir markası olan Audi, yeni nesil otomobillerin iç döşemelerinde tamamen çevreci ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanacak. Bu noktada şirketin yeni A3 aracı, pet şişelerden dönüştürülmüş koltuk döşemelerine sahip olacak.

Alman otomobil üreticisi Audi, yeni nesil Audi A3 modelini önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilemeyi planlıyor. 2021 model olarak piyasaya sürülecek Audi A3, geçtiğimiz günlerde siyah beyaz kamuflajlı bir şekilde görüntülenmişti. Aracın tanıtılmasına yalnızca birkaç hafta kala şirket, Audi A3’ün iç döşemesinde kullanılabilecek yeni bir çevre dostu koltuk malzemesini tanıttı.

Alman firma, çevre dostu bu malzemenin %89’una kadarının geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat (PET) şişelerden oluştuğunu ve daha sonrasında bunların koltuk kılıfları için ipliğe dönüştürüldüğünü söylüyor. Sonuç olaraksa tekstil döşemeyi taklit eden ancak daha çevreci bir malzeme ortaya çıkıyor. Bu noktada her A3 koltuğu için 45 adet 1,5 litrelik şişe ile yer döşemeleri için ekstra 62 şişenin gerektiği söyleniyor. Geri dönüştürülmüş diğer iç bileşenler arasında yalıtım malzemeleri, bagaj bölmesi kaplaması ve paspaslar bulunuyor.

Audi, döşemeleri %100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapmayı hedefliyor:

Döşemeler henüz %100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıyor ancak Audi’nin bu konudaki çalışmaları devam ediyor. Bu konuda şirketin tekstil bölümü başkanı Ute Gronheim, “Üst malzemeye yapıştırıcıyla bağlanan dokuma malzemesinin alt tabakası, zorluğu yaratan şey. Bunu geri dönüştürülebilir polyester ile değiştirmeye çalışıyoruz" diyor.

Uzun vadede tüm koltuk döşemelerinin tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretileceğine inanan Audi, yeni model A3’ü üç farklı malzeme tasarımıyla sunacak. Bu noktada ‘Torsion’ adı verilen çelik grisi malzemeler, sarı dikişlerle birleştirilecek. Öte yandan S Line modelleri, kaya grisi ‘Puls’ adı verilen siyah ve gri karışımı malzemelerin gri dikişlerle birleştirildiği bir tasarımla gelecek ve bu model ekstra olarak siyah ve kırmızı kombinasyonuyla da mevcut olacak.

Yeni nesil Audi A3 ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı kalıyor. Bir aksilik olmazsa Audi, yeni modeli önümüzdeki haftalarda ilk kez görücüye çıkaracak. A3’ün de sergileneceği Cenevre Otomobil Fuarı, 5 Mart ile 15 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak.