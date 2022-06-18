Audi, isim benzerliği ve tasarım benzerlikleri nedeniyle ünlü Çinli otomobil üreticisi olan Nio’ya dava açtı.

Çinli otomobil üreticileri yıllardır Batılı araç tasarımlarından ilham aldı. Bu da bazen şirketler için istenmeyebilecek bazı sonuçlara yol açtı. Son zamanlarda da Çin merkezli birkaç şirket, orijinal olmayan ve ‘ciddi’ tasarımlar ortaya çıkardı.

Dünya devi Audi, bir Çin şirketine bu ‘ciddi’ tasarımıyla alakalı dava açtı. Aslında sebep tasarımdan ziyade ismi, yani Çinli şirketlerin zayıf noktası. Alman bir haber sitesinin haberine göre bir şirketin araba modelleri için seçtiği isimler Audi’nin gözünden kaçmamış.

Audi, Çinli otomobil üreticisi Nio’ya dava açıyor

Alman otomobil üreticisi, Audi'nin tanınmış S6 ve S8 modellerine çok yakın bir model ismine sahip olan ES6 ve ES8 lüks SUV'larını kullandığı için Nio’yu mahkemeye veriyor. Alman haber ajanslarına yaptığı açıklamada bir Audi temsilcisi, ticari marka haklarını korumak istediğini söyledi. "Nio, Avrupa pazarı için bizce Audi markalarını ihlal eden model tanımlamalarını kullandı." Doğal olarak şirket, sorun bir çözüme henüz varmadığı için daha fazla bilgi açıklamadı.

Ancak haber kaynağı, Nio'nun bu model isimlerini SUV araçlarından kaldırdığını bildirdi. Almanya, kendi ülkesinde (ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde) büyük başarılar elde etmiş olsa da Nio için yeni ve keşfedilmemiş bir pazar olmaya devam ediyor. ES6 ve ES8'in Almanya satışlarının dördüncü çeyrekte başlaması bekleniyor ve olumsuz haber, markanın imajını ve itibarını zedeleyebilir.

Nio, olası yasal sorunların yanı sıra, perakende satış ve şarj ağları kurmayı da içeren çeşitli zorluklarla karşı karşıya. İddiaya göre tüm modeller Audi'nin ticari markasını ihlal etmiyor zira elektrikli ET7 benzersiz bir model tanımına sahip. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.