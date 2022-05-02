Volkswagen AG CEO'su, bugün yaptığı açıklamasında Audi ve Porsche'nin Formula 1'e girişini resmen duyurdu. İki markanın da motor tedarikçisi olarak dünyanın en popüler motorsporu organizasyonuna giriş yapacağı ifade edilirken ilk Audi ya da Porsche motorlu araçlar için herhangi bir tarih verilmedi.

Geçtiğimiz haftalarda Formula 1 takipçileri, uzun bir zamandır bekledikleri haber hakkında önemli bir gelişmeye tanıklık etmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bazı bilgiler, Alman dev Volkswagen AG bünyesindeki Porsche ve Audi’nin Formula 1’e giriş yapabileceğini ortaya koymuştu. İşte bugün, beklenen haber geldi.

Volkswagen CEO’su Herbert Diess, bugün yaptığı açıklamasında Audi ve Porsche’nin Formula 1’e gireceğini resmen açıkladı. CEO, Formula 1’de daha fazla para kazanılacağına ikna edilmesiyle kararın kesinleşeceğini belirtti. Volkswagen AG'nin spora girmesiyle birlikte şirket, Formula 1’i 8 sene domine eden Alman rakibi Mercedes’e doğrudan pistte meydan okuyacak. Fakat her iki marka da kendi araçlarını üretmeyecek.

Audi McLaren'e, Porsche Red Bull'a gidecek

Paylaşılan bilgilere göre Audi, bu sezona kötü bir başlangıç yapıp birden toparlayan ve şu anda motorunu Mercedes-Benz’den alan McLaren’e 500 milyon euroluk teklif sunacak. Bununla birlikte bir diğer yanda da Porsche, geçtiğimiz yıl pilotlar şampiyonasında galip gelen Red Bull ile uzun dönemli bir ortaklık kurmayı hedefleyecek.

Porsche ve Audi’nin Formula 1’e girişiyse hemen olmayacak. Her iki dev ismin de motor sporlarının zirvesine girişleri, önümüzdeki ‘birkaç yıl içinde’ gerçekleşecek. Daha önce ortaya atılan iddialar, her iki markanın da 2026 yılında motor tedarikçisi olarak bu dünyaya gireceğine işaret ediyordu.