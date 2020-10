Audi, 2021 model e-tron ve e-tron Sportback'te opsiyonel olarak satın alınabilen yeni far teknolojisini duyurdu. Digital Matrix Light olarak isimlendirilen bu yeni nesil farlar, kullanıcının tercihine göre 5 farklı hareketli grafik gösterebiliyor. Ancak bu teknoloji, sadece karşılama ve ayrılma aydınlatması için geliştirilmedi.

Otomobil sektörünün yakından takip edilen isimlerinden Audi, 2021 model elektrik motorlu araçlarında kullanacağı yeni Dijital Matrix Light (DML) farları tanıttı. Opsiyonel olarak sunulacak yeni nesil farlar, otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor.

Audi'nin yeni nesil farları, e-tron ve e-tron Sportback modellerinde sunulacak. Tüketiciler, tercihleri doğrultusunda sahip olabilecekleri bu farlarla, çok farklı bir deneyim yaşayacaklar. Çünkü Dijital Matrix LED far yapısı, tıpkı bir film projektörü gibi çalışıyor. Kullanıcılar, bu farlarla 5 farklı grafik tasarımını çevrelerine yansıtabiliyorlar.

Audi'nin yeni nesil farları işte böyle görünüyor

Audi tarafından yapılan açıklamalara göre DML far teknolojisi, aydınlatma teknolojilerinin geldiği noktanın son seviyesi. Far başına 1,3 milyon mikro aynanın kullanıldığını söyleyen Audi yetkilileri, sahip olduğu benzersiz ayna parçacıkları sayesinde uyarlanabilir ışık yaydığını ifade ediyorlar. Audi'ye göre bu tür bir far teknolojisi, seri üretim bir araç için ilk defa toplu olarak üretildi.

Audi tarafından yapılan açıklamalara göre yeni nesil farlar, aracın dokunmatik ekranı üzerinden kontrol edilecek. Kullanıcılar, bu ekranı kullanarak hangi grafik tasarımını görmek istediklerini belirleyecekler. Bu sayede de aracın karşılama ve ayrılma aydınlatmaları, tüketicinin kendi zevkine göre 5 farklı hareketli tasarımdan bir tanesi olarak belirlenebilecek.

Audi'nin 2021 model e-tron ve e-tron Sportback modellerinde opsiyonel olarak sunulacak DML far teknolojisi, genel görünüş itibarıyla oldukça etkileyici. Ancak bu tür bir teknolojinin tek amacı, tahmin edebileceğiniz üzere görünüş değil. Audi mühendislerine göre DML, karşılama ve ayrılma anları dışında da şu yetenekler için kullanılabiliyor;

Şerit değişimi sırasında sol ya da sağ tarafa doğru uyarlanabilen 50 metrelik katman. Bu sayede gelen trafiğin görüş alanı etkilenmemiş oluyor.

katman. Bu sayede gelen trafiğin görüş alanı etkilenmemiş oluyor. Gelen trafiğin olduğu durumlarda, köşelerdeki insan ya da nesnelerin görülmesini kolaylaştıran kavisli aydınlatma.

insan ya da nesnelerin görülmesini kolaylaştıran kavisli aydınlatma. Saniyede 5.000 piksel ayarı yapabilme yeteneğine sahip mikro aynalar.

yapabilme yeteneğine sahip mikro aynalar. Aracın şerit içerisinde kalmasını sağlayabilme.

Audi'nin DML far teknolojisi etkileyici olsa da her ülkenin kanunları bu teknolojiye uygun değil. Örneğin Avrupa'daki kullanıcılar, opsiyonel olarak sahip olabilecekleri DML farları tüm özellikleriyle kullanabilecekler. Ancak ABD'deki tüketiciler için böylesi bir durum şu an için mümkün değil. Bu bağlamda ABD'deki tüketiciler, DML'yi sadece karşılama ve ayrılma aydınlatması olarak kullanabiliyorlar. Şirket, ABD'li yetkililerle birlikte çalıştıklarını, yeni far teknolojisinin hem ABD hem de izin verilmeyen tüm ülkelerde uyumlu hale getireceğini ifade ediyor.

İşte Audi'nin DML far teknolojisini anlattığı bir tanıtım videosu