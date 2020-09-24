2021 Mercedes-AMG GT Coupe Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Mercedes-AMG'nin gelecek yılki giriş seviye otomobili olarak karşımıza çıkacak 2021 Mercedes-AMG GT Coupe, büyüleyici tasarımıyla nihayet ortaya çıktı. Araç, giriş seviye olmasına rağmen orta seviye kardeşlerine yakın bir performans vadediyor.

Alman otomotiv devi Mercedes, yeni 2021 Mercedes-AMG GT Coupe’un üzerindeki örtüyü kaldırdı ve hem tasarımı hem gücüyle asfaltları titretecek otomobilini gün yüzüne çıkardı. Mercedes-AMG’nin 2021 model yılındaki giriş seviye modeli olacak 2021 AMG GT Coupe, sunduğu motor yükseltmesiyle orta seviye 2020 AMG GT C ile olan farkı azaltmış durumda.

Güçlendirilmiş bir çift turbolu 4.0 litrelik V8 motora sahip olan 2021 Mercedes-AMG GT Coupe, 523 beygirlik güç ve 670 Nm tork sunuyor. Özellikle torktaki yükseltme, aracın kalkış gücünü ciddi şekilde etkilemiş durumda. Zira yeni AMG GT Coupe, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,7 saniyede gerçekleştiriyor. Aracın azami hızı ise 310 km/s olarak karşımıza çıkıyor.

2021 Mercedes-AMG GT Coupe, standart ve Stealth Edition olmak üzere iki ayrı versiyonla satışa sunulacak. Adaptif amortisör, elektronik arka diferansiyel, kırmızı kaliperli yüksek performanslı kompozit frenler, ‘yarış’ sürüş modu ve AMG Ride Control süspansiyon, standart donanımda var olan özelliklerden. Stealth Edition ise ek olarak siyah fren kaliperleri, krom Panamericana ızgarası; 19 inç ön, 20 inç arka jant ve büyüleyici bir mat siyah tasarım ile geliyor.

Aktarılan bilgilere göre Mercedes-AMG, yeni GT Coupe’u 2021 başları itibarıyla satışa sunacak. Aracın fiyatı, satışa sunulacağı tarih yaklaştığında açıklanacak. Yeni Mercedes-AMG GT ayrıca ABD’ye özel bir Black Serisi’ne de sahip olacak ancak henüz detayları açıklanmayan bu otomobilin standart AMG GT’nin neredeyse üç katı fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

2021 Mercedes-AMG GT Coupe fotoğrafları