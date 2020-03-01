Yeni Audi Modelleri, Güvenli Araç Sıralamasında İlk Sırada

2019 yılında araç güvenliği konusunda çok verimli bir yıl geçiren Audi, 2020 yılında da aynı şekilde devam ediyor. 2020 model Audi A6, araç güvenlik listesi sıralamasında birinci oldu. Audi A7 Sportback ve Audi Q8 de güvenli araçlar listesinde yer aldı.

Audi, 2019 yılını güvenlik teknolojileri alanında oldukça başarılı geçirdi. 2019 model Audi Q3, Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından yapılan (En Güvenli Seçim+) isimli listede birinciliği kazanmıştı. Audi A7 de bu listede 'En Güvenli Seçim' derecesi elde etmişti.

Otomotiv devi, araçlarında en yeni güvenlik teknolojilerini kullanıcılara sunuyor. Bunlar arasında, V21 Sistemi adı verilen trafik ışıklarının ne zaman kırmızıya döneceğini haber veren özellik de yer alıyor. Güvenliğe verdiği önemi sürdüren Audi, 2020 yılında da güvenli araç sıralamalarında başa oynuyor. 2020 Audi A6, IIHS’nin 'En Güvenli Seçim+' derecesini elde ederken 2020 Audi A7 Sportback ve 2020 Audi Q8 de 'En Güvenli Seçim' derecesine layık görüldü.

Audi'nin güvenlik sistemleri:

Her üç araç da IIHS’nin 6 ayrı kaza dayanıklıklık testinden en yüksek derece olan 'İyi' derecesini elde etti. Yine her üç araçta da bulunan Audi pre sense front sistemi sayesinde araçlar, 'Çarpışma Önleme' testlerinden 'Olağanüstü' notunu aldı. A6, A7 ve Q8’lerde bulunan sistem, aracın yan camlarını ve açılır tavanını kapatıp ön koltuklardaki emniyet kemerlerini gerginleştirerek otomobili çarpışmaya hazırlıyor.

Otomobillerin güvenlik sistemi, aracın ön kısmındaki alanı kamera ile takip ederek sürücüye sesli ve görsel uyarılarda bulunuyor. Audi’nin sunduğu diğer güvenlik teknolojileri arasında yan görüş desteği, şerit değiştirme uyarısı, trafik yardımı, dur ve kalklarda uyarlanabilir seyir kontrolü ve üstten görünüm kamera sistemi bulunuyor.

A6, ön farlar için 'İyi' ve 'Kabul Edilebilir' notlarını alırken, A7 ve Q8 'Kabul edilebilir' ve 'Zayıf' notlarında kaldı. Araçlar, bu nedenle 'En Güvenli Seçim+' notunu alamadı. IIHS testlerinde birçok aracın ön farlar nedeniyle çok iyi notlar alamadığı biliniyor.