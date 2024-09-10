Audi Brüksel fabrikasında işçiler, anahtar teslim edilmediği için üretimi durdurdu ve yönetimle gerginlik yaşanıyor.

Audi'nin Brüksel fabrikasında, işçiler anahtarların teslim edilmemesi nedeniyle üretimi durdurdu. Çalışanlar, fabrikanın kapalı kalacağını ve kendilerine ödeme yapılmayacağını belirten yönetimin kararlarına karşı protesto düzenledi. Şu anda üretim tamamen durdu ve fabrikanın kapanmasının yanı sıra çalışanlara ödeme yapılmayacak.

Brüksel'deki Audi fabrikasında Volkswagen Grubu'nun gelecekteki üretim planları belirsizliğini sürdürüyor ve bu durum çalışanlarla yönetim arasında gerginliğe yol açıyor. Temmuz ayında, Audi'nin lüks elektrikli Q8 modelinin üretiminin Meksika'ya kaydırılacağı açıklanmıştı.

Audi'nin Brüksel fabrikasında kriz derinleşiyor

Meksika ile ilgili kararı, yaklaşık 3 bin çalışanın iş güvencesini ve fabrikanın geleceğini sorgulamasına yol açtı. Geçtiğimiz hafta ise Brüksel fabrikasına yeni bir model tahsis edilmediği duyuruldu.

Bu belirsizlik ve gelecekle ilgili endişeler, 150 işçinin fabrika önünde toplanarak protesto etmesine neden oldu. İşçiler anahtarların iade edilmesi ve üretimin tekrar başlaması için yönetimin adım atmasını bekliyor. 16 Eylül'de Brüksel'de büyük bir eylem planlandığı belirtiliyor. Fabrikadaki üretimin ne zaman yeniden başlayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.