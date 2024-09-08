Audi, birçok önemli iyileştirmeyle gelen yeni elektrikli otomobili Q4 e-tron'u Türkiye'de satışa sundu. İşte fiyatı ve hakkında bilmeniz gerekenler.

Dünyanın en önemli otomobil markalarından biri olan Audi, SUV tipindeki tamamen elektrikli aracı Q4 e-tron ile başarı yakalamıştı. Şirket, şimdi de bu modelin yeni versiyonunu resmen Türkiye’ye getirdi.

Yen Audi Q4 e-tron, daha yüksek menzilden iyileştirilmiş verimliliğe kadar birçok yenilikle geliyor. Gelin aracın özelliklerine ve Türkiye fiyatına bakalım.

Audi Q4 e-tron fiyatı

Versiyon Fiyatı Audi Q4 45 e-tron 3.679.699 TL Audi Q4 55 e-tron quattro 3.991.527 TL Audi Q4 Sportback 45 e-tron 3.796.627 TL Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 4.108.455 TL

Audi Q4 e-tron neler sunuyor?

Yeni Q4 e-tron’a baktığımızda görüntü anlamında şık denilebilecek bir tasarımla geldiğini görebiliyoruz. Araç, SUV ve sportback olmak üzere iki farklı tipte sunuluyor. Her ikisinde de fiyatı artıran quattro versiyon mevcut.

Birçok özelliği iyileştirilmiş olarak sunulan Q4 e-tron’da 77 kw/sa’lik enerji kapasitesine sahip iyileştirilmiş bir batarya mevcut. Ayrıca DC şarj performansı da yukarı çıkarılmış. Yeni Q4 e-tron, 28 dakikada %10’dan %80 şarja ulaşabiliyor. Modellerde menzilin 557 kilometreye kadar çıkabildiğini belirtelim.

Arkadan itişli Q4 45 e-tron’da ve Q4 Sportback 45 e-tron’da 286 beygir gücü sunuluyor. Bu modeller 0’dan 100 km/sa’e 6,7 saniyede çıkabiliyorlar. Daha yüksek performanslı quattro versiyonlar ise 340 beygir gücü üretiyor, 0’dan 100’e 5,4 saniyede çıkıyor.

İç mekâna geldiğimizde Audi’nin modellerinden alışık olduğumuz bir tasarımla karşılaşıyoruz. Burada standart olarak 10,25 inçlik gösterge ekranı mevcut. Araçta artırılmış sürüş asistanı sistemleri, elektrikli bagaj kapağı, ön koltuk ısıtması gibi özellikler de mevcut.