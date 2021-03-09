Audi'nin yepyeni elektrikli SUV modeli olacak Q4 e-tron'un iç mekan fotoğrafları ortaya çıktı. Yeni Q4 e-tron, pek çok dikkat çekici özelliğe sahip olsa da en çok head-up ekranı ile dikkat çekecek.

Alman lüks otomobil markası Audi, daha yeni bir elektrikli otomobil (e-tron GT) piyasaya sürmüş olmasına rağmen bir sonraki elektrikli aracı için çalışmalarını sürdürüyor. 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda bir konsept olarak karşımıza çıkan Audi Q4 e-tron, yakında gerçek bir model olarak tanıtılacak.

Şu an için elimizde yeni Q4 e-tron’un yalnızca kamuflajlı halinin ve iç mekan fotoğrafları bulunuyor. Bu nedenle aracın dış görünümü hakkında konuşmak zor. Yine de satışa sunulacak olan modelin, büyük ölçüde 2019’da gösterilen konsept model ile benzer olacağını söyleyebiliriz. Bu içeriğimizde, kamuflajlı fotoğraflar yerine iç mekan tasarımına ve teknolojilerine odaklanıyoruz.

Audi Q4 e-tron'un ön camında artırılmış gerçeklik olacak

Yeni Audi Q4 e-tron, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip bir head-up ekrana sahip ilk Audi modeli olacak. Mercedes’in S-Serisi için duyurduğu ile benzer bir teknolojiye sahip olacak bu ekran, 70 inçlik bir görüntüleme alanı sunacak. Opsiyonel olarak sunulacak olan bu ekran, araçta bulunan kameralardan, sensörlerden ve güvenlik teknolojilerinden topladığı veriler ile navigasyon bilgilerini, şerit uyarılarını ve mesafe düzenleyiciyi yola yansıtabilecek.

Audi, iç mekan tasarımında maksimum konfor ve verimlilik sağlamayı vadediyor. 1.490 litrelik oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip olacak araç, bu yönüyle üst sınıf SUV’lerin gerisinde kalmıyor. Ayrıca Audi, isteğe bağlı olarak Puls döşeme seçeneğinde kullanılan plastiklerin yarısının geri dönüştürülmüş malzemeden üretildiğini ifade ediyor.

Audi Q4 e-tron iç mekan fotoğrafları

Audi Q4 e-tron casus fotoğrafları