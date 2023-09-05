Audi, yeni tam elektrikli SUV'u "Q6 e-tron"u tanıttı. 2025 model olarak lanse edilen otomobilin teknik özellikleri, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek bir etkinlikte açıklanacak.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren premium otomobil üreticisi Audi, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model olarak lanse edilen Q6 e-tron'u tanıttı. Şu an için teknik detaylardan ziyade iç ve dış tasarımını görebildiğimiz elektrikli SUV, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Çünkü Audi Q6 e-tron, özellikle de boyutları açısından Q5'in elektrikli versiyonu olarak da düşünülebilir.

Audi Q6 e-tron, bazı özellikleri açısından türünün tek örneği. Öyle ki bu otomobil, Porsche ile ortak geliştirilen Premium Platform Electric (PPE) isimli yeni mimari üzerine inşa edilen ilk otomobil. Ayrıca Audi, Q6 e-tron'da ilk kez E3 olarak isimlendirdiği yeni bir elektrik altyapısı mimarisini kullandı.

Karşınızda Audi Q6 e-tron

Boyutları açısından Q5'e benzer olan Q6 e-tron, dış görünümü açısından da Q5'i andırıyor. Hatta bu otomobil için makyajlı Q5 desek yeridir. Audi tasarımcıları, nispeten ince tasarımlı LED farlarla aracı sportif göstermeyi başardılar. Kapalı ızgara tasarımının tercih edildiği Q6 e-tron, bu özelliği sayesinde elektrikli olduğunu daha ilk bakışta ilan ediyor.

Q6 e-tron'un arka tasarımına baktığımızda, artık yavaş yavaş standart hale gelmeye başlayan ışık barını görüyoruz. Bu ışık barı, aydınlatma tasarımı açısından oldukça sportif. Ön kısımda gördüğümüz nispeten keskin hatlar, arka kısımda da bizleri karşılıyor. Audi Q6 e-tron, sadece tasarımıyla bile tüketiciyi etkilemeyi başaracak bir SUV olarak karşımıza çıkmış durumda.

Gelelim iç tasarıma

Audi'nin premium marka olduğunu söyledik. Q6 e-tron'un iç tasarımına baktığımızda, aslında ne kadar doğru bir cümle kurduğumuzu görüyoruz çünkü araç, premium olduğunu daha ilk bakışta hissettiriyor. Audi'ye göre Q6 e-tron'un kabini, tüketicinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilmek için özel olarak tasarlandı. Estetik ve ergonomi, Audi'nin yeni elektrikli SUV'unda öne çıkıyor.

Audi Q6 e-tron, ön kısımda 3 ekrana ev sahipliği yapıyor. Tek panele yerleştirilen tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı, sırasıyla 11.9 inç ve 14.5 inç boyutunda. Önde oturan yolcu, 10.9 inç büyüklüğündeki ekranı bağımsız olarak kullanabiliyor. Şirket, bu üçüncü ekranda yansımayı önleyen bir teknoloji kullanıyor. Sürücü, araç sürerken 10.9 inç boyutlu ekranda ne izlendiğini göremeyecek. Eğer bu üç ekran yetmezse otomobilin ön camı da ekran gibi kullanılabiliyor. Burada, araçla ilgili tüm bilgiler gösterilebiliyor.

Audi'nin yeni elektrikli SUV modeli, artık avatarı da olan yapay zekâ destekli bir sesli asistana sahip. "Hey Audi" komutu ile aktif hale getirilen bu sesli asistan, kullanıldıkça öğrenen ve daha iyi hale gelen bir yapıya sahip. Sürücünün araç kullanma alışkanlıklarına göre kendini iyileştiren sesli asistan, rota oluşturma, araç ile ilgili bilgi verme ve multimedya yönetimi gibi herhangi bir konuyla ilgili yardımcı olacak. Örneğin sürücü araca bindiğinde "Eve mi gidiyor?" diye sorarak olumlu ya da olumsuz yanıta göre direkt rota oluşturabilecek.

2024 yılında lansman yapacak Audi Q6 e-tron, daha şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Motor özellikleri ve menzili ile de mest etmesi olası SUV, fiyatı açısından pek çok tüketicinin hevesini kıracaktır...