12 Yaşındaki 'Audiosurf', İlk Güncellemesini Aldı

2008 yılında piyasaya sürülen "Audiosurf" isimli bir oyun, 12 yılın ardından güncellendi. Güncelleme, oyunu günümüz teknolojilerine uyarlarken eskisine oranla da daha kaliteli bir görüntü deneyimi sunuyor.

Akıllı telefon ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte video oyun sektörü, büyük bir değişim geçirmeye başladı. Kullanıcılar, geçtiğimiz yıllara oranla artık daha kaliteli video oyunlara sahipler. Ancak bazı oyunlar var ki piyasaya sürülmesinin üzerinden 10 yıl geçmiş olsa da eskimiyor. "Audiosurf" de popülaritesini hiç bir zaman yitirmemiş oyunlardan bir tanesi.

2008 yılında piyasaya sürülen Audiosurf, bugün pek çok alternatifi olan bir müzik oyunu. Bu oyunda, kendi müzik tarzınızı kullanıyorsunuz. Sevdiğiniz müzikler, oyuna entegre ediliyor ve Audiosurf, sizin için bir pist hazırlıyor. Pist üzerinde bulunan tuğlaları topladıkça da puan kazanıyorsunuz. Oyundaki esas amaç, mümkün olan en yüksek puanı toplamak.

Şimdiyse bu oyunla ilgili, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. 12 yaşındaki bu oyun, tarihinin ilk güncellemesini geçtiğimiz günlerde aldı. Söz konusu güncelleme, tahmin edilebileceği üzere oyunu günümüz teknolojilerine uyarlıyor. Artık Audiosurf hayranları, geniş ekranlarında bu oyunu rahat bir şekilde oynayabilecekler. Ayrıca Audiosurf, eskisine nazaran biraz daha kaliteli bir grafik deneyimi sunuyor.

Audiosurf'ün piyasaya sürüldüğü dönemlerde daha çok 4'e 3 monitörler vardı. Ancak son yıllarda piyasaya sürülen monitörlerin neredeyse tümü, 16:9 oranına sahipler. Bu değişimi daha fazla görmezden gelemeyen ekip, oyunun monitör desteğini de genişletmiş durumda. Böylelikle oyunseverler, artık güncel monitörlerin tümünde bu oyunu oynayabiliyorlar.

Eğer sizler de bu oyuna sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıya ulaşarak Audiosurf'ün Steam mağazasına erişebilirsiniz. Sadece 18 TL karşılığında satın alabileceğiniz oyun, yeni güncellemeyle de birleştiğinde sizlere benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.