Steam'in Sıradaki Oyun Özelliği Yayınlandı

Steam Labs'ın kullanıcılara yeni oyunlar öneren Sıradaki Oyun özelliği kullanıma açıldı. Sıradaki Oyun, daha önce keşfedemediğiniz ya da size en uygun oyunları gösteriyor.

Steam gibi büyük bir platform için hangi oyunu oynayacağınızı önermek zorlu bir görev ancak Valve, bu zorlu görevi yeni bir Steam Labs deneyi ile aşmaya çalışıyor. Steam'in kullanıcılara yeni oyunlar öneren bu özelliği Play Next (Sıradaki Oyun) olarak adlandırılıyor.

Play Next, Steam'in sahip olduğunuz oyunlara göre oynamayı tercih edebileceğiniz üç oyun öneren Etkileşimli Tavsiyecisi gibi makine öğrenimini kullanıyor. Bu sistemde Steam'in yaptığı seçimleri beğenmezseniz, yeni öneriler göstermesini sağlayabiliyorsunuz. Valve, yeni öneri sistemi üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Play Next sayfasında, satın almayı düşünebileceğiniz oyunlar için fikir vermek amacıyla kütüphanenizdeki oyunlara benzer oyunlar listeleniyor. Eğer sistemin tercihlerinden memnun kalmazsanız, "Daha Fazla Göster" düğmesi ile farklı oyunlar da görüntüleyebiliyorsunuz. Öneriler üzerinde sınırlama olup olmadığı veya öneri sayısının kütüphanenizin boyutu gibi kriterlere göre değişip değişmeyeceği henüz net değil.

Valve, yeni sistemi geliştirmeye devam ederken, mevcut tavsiye sisteminde sorunlar yaşanabileceği konusunda da uyardı. Valve, "Karşılaştırılabilir oyunları seçmek için kullandığımız algoritma, laboratuvarda denediğimiz yeni bir sistem ve devam etmekte olan bir çalışma. Bu yüzden, bazen beklenmedik sonuçlar gösterilirse şaşırmayın." açıklamasını yaptı.

Play Next, "Şimdi ne oynasam?" sorusuna hızlı bir cevap sağlayan kullanımı kolay bir sistem olacak. Böylece Steam'de daha önce keşfetmediğiniz veya es geçtiğiniz oyunları kütüphanenize kazandırabileceksiniz. Steam Labs'ın Deney 008 olarak adlandırdığı özelliğe buradan erişebilirsiniz.