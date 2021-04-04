Aurora ve Volvo, Otonom Kamyonlar İçin İşbirliğine Gidiyor

Küresel çapta kara taşımacılığının önemli aktörlerinden olan kamyonlar da otonom sürüş teknolojilerinden nasibini alacak. Bu amaçla işbirliğine giden son firmalar Volvo ve Aurora oldu.

Küresel ağır vasıta ve kamyon üreticileri de teknoloji firmalarıyla otonom sürüş sistemleri için işbirlikleri yapıyor. Öyle ki damperli ve uzun araçların oluşturduğu otonom konvoyları muhtemelen robot taksilerden önce görmeye başlayacağız.

Bu alanda duyurulan son partnerlik ise İsveç'ten geldi. Ülkenin önde gelen firmalarından olan Volvo, merkezi ABD'de Kaliforniya'da yer alan Aurora Innovation ile işbirliğine gideceğini açıkladı. İki firma zaten uzun yıllardır birlikte çalışıyordu.

Aurora'nın ilk çalışması değil

Aurora, Ocak ayında da ABD'li kamyon üreticisi PACCAR ile stratejik ortaklık gerçekleştireceklerini açıklamıştı. PACCAR'ın çatısının altında Peterbilt ve Kenworth gibi tanınmış markalar da yer alıyor. Yani Aurora bu alana hiç de uzak değil.

Kaliforniyalı firmanın kurucuları arasında Tesla'dan ve Alphabet'in Waymo projesinden tecrübeli isimler yer alıyor. Aurora, geçtiğimiz yıl ilk ticari ürününü ortaya çıkardığında kamyon pazarının en büyük pazar olacağını ve birim ekonomisinin en iyi durumda olacağını açıklamıştı.

Analistlere göre otonom kamyon pazarı çok popüler

Sektörde çalışan analistlere göre bu tür ortaklıkları gelecekte daha çok göreceğiz. Brulte & Company'den Grayson Brulte, "Otonomda tek başınıza gidemezsiniz. Kamyon endüstrisi tamamen farklı bir karaktere sahip." diyordu.

2020 yılında da Waymo yöneticisi John Krafcik, Reuters'a yaptığı açıklamada "ürün teslimatı insanları taşımaktan daha büyük bir pazar" demiş ve firmanın gelecekte bu alana odaklanacağını açıklamıştı. Waymo ile Daimler otonom kamyon pazarında bir arada çalışıyor.

Benzer projelerde partnerlik yapan firmalar arasında Çin'in en büyük ağır vasıta üreticisi FAW Jiefang ve Plus AI ile Volkswagen ile TuSimple ve Navistar gibi isimler de yer alıyor. Elon Musk da Ocak ayında yatırımcı toplantısında Semi elektrikli kamyonun firmanın ilk elektrikli aracı olacağını açıklamıştı.