Avatar Evreni Dövüş Arenasına Taşınıyor: Avatar Legends: The Fighting Game Duyuruldu! [Video]

Avatar evrenini sevenleri sevindirecek yeni bir Avatar oyunu daha duyuruldu. Bu yeni dövüş oyunu, 12 oynanabilir karakter ile önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Avatar: The Last Airbender ve The Legend of Korra serilerinin hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir oyun duyuruldu. Avatar Legends: The Fighting Game adlı yeni dövüş oyunu, 2026 yazında piyasaya çıkıyor.

New York Comic Con’da duyurulan oyun, Avatar evreninin ikonik karakterlerini Street Fighter tarzı dinamik dövüşlerle buluşturacak. Geliştirici Gameplay Group International, yayınladığı yeni fragmanda oyunun akıcı ve hızlı tempolu yapısını öne çıkardı.

Avatar Legends: The Fighting Game duyuru fragmanı

Oyun, çıkışında 12 oynanabilir karakter sunacak ve her sezonda yeni karakterler eklenecek. Geliştiriciler, klasik dövüş oyunlarının enerjisini koruyarak özgün bir “flow sistemi” ve özel destek karakterleriyle yeni bir deneyim vaat ediyor. Ayrıca çapraz platform (crossplay) desteği sayesinde PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 ve Steam oyuncuları aynı arenada karşılaşabilecek.

Sadece dövüş oyunlarını sevenler değil, hikâye odaklı deneyim arayanlar da unutulmuş değil. Oyun, orijinal bir tek oyunculu hikâye modu içerecek ve Avatar evrenini sevenleri yepyeni bir maceraya dâhil edecek. Diğer yandan Paramount’un geliştirmekte olduğu “AAA bütçeli Avatar RPG” oyunu da yolda ancak henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Peki siz çıktığında Avatar Legends: The Fighting Game'i oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

