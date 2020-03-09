Avatar, 10 yıl boyunca dünyanın en çok kazanan filmi unvanını taşıdıktan sonra Avengers: Endgame'e bu unvanı kaybetti ve benzer bir zamanda devam filminin çekimlerini bitirdi. Filmin kötü karakterini canlandıran Stephen Lang, devam filmleri ile ilgili olarak bazı açıklamalar yaptı.

Önümüzdeki dönemlerde devam filmleri ile sinemada karşımıza çıkacak film serilerinden biri de Avatar. Avatar’ın yaratıcısı James Cameron’ın ilk filmin ardından 4 devam filmi daha çekeceği daha önce ortaya çıkan bilgiler arasındaydı. Avatar serisinin ikinci filmi olacak Avatar 2'nin de çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Cameron, ikinci filmin ardından gelecek devam filmleri için çalışmaya devam ediyor. Avatar’da Albay Miles Quaritch’i canlandıran Stephen Lang, Avatar’ın devam filmleri ile ilgili açıklamalar yaptı.

Stephen Lang, Albay Miles Quaritch karakterinin yeterince değerli olduğunu ve onunla işinin bitmediğini söyledi. Lang, yaptığı açıklamanın devamında Avatar’ın devam filmlerinin dördünde de Albay Miles Quaritch’in olacağını onaylamış oldu. Diğer film serilerinin yaratıcılarının her film için bir kötü karakter aramasının karşısında James Cameron, Avatar’ın devam filmleri için Dart Vader misali tek bir kötü karakter, yani Albay Miles Quaritch’i kullanmayı düşünüyor.

Avatar vizyona girdiğinde tüm zamanların en iyi hasılat yapan filmi olmuştu. Avatar’ın hasılat rekorunu, filmin yayınlanmasının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Avengers: Endgame kırabildi. Avatar’ın bu önemli başarısına rağmen James Cameron, devam filmleri için acele etmedi.

Cameron, devam filmleri için acele etmek yerine senaryolar üzerinde çalışmaya ve Avatar 2’nin önemli bir kısmının geçeceği sualtı sahneleri için uygun teknolojileri bekledi. Bu hazırlık süreci o kadar uzun sürdü ki ikinci filmin çekimleri bitmiş olmasına rağmen Stephen Lang ne kadar çalıştıklarını ve hala ne kadar kaldığı hatırlamadığını söylüyor.

Çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanan Avatar 2’nin 2021 yılında vizyona girmesi bekleniyor. 10 yıldır yeni Avatar filmi için bekleyen filmin hayranları da devam filmini dört gözle bekliyor. James Cameron’ın üzerinde çalışmaya devam ettiği diğer devam filmleri ise daha büyük bir heyecan kaynağı oldu.