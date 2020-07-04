İddia: Valve, CS:GO Source 2 Güncellemesini İptal Etti

Valve'in, uzun süredir Counter Strike: Global Offensive oyununa geleceği söylenen Source 2 oyun motoru planlarını iptal ettiği iddia edildi. VNN'in sahibi Tyler McVicker tarafından ortaya atılan iddialara göre Valve, topluluk içeriklerini yeni bir motora taşıyamadığı için böyle bir karar aldı.

Yaklaşık 8 yıl önce piyasaya sürülen FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), aradan geçen yıllara rağmen her ay milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Yıllardır eskimeyen bir söylentiye göreyse oyun, oyunculara daha iyi grafikler ve daha iyi oyun mekanikleri sunabilmek için Source 2 motoruyla güncellenecek.

Son olarak geçtiğimiz mayıs ayında ortaya atılan bir iddiada, Source 2’nin 18 Mayıs’ta CS:GO’ya geleceği öne sürülmüştü. Şimdiyse Valve News Network’ün sahibi Tyler McVicker’dan gelen başka bir sızıntıda, geliştiricilerin CS:GO için motor yükseltmesini tamamen iptal edebileceği iddia ediliyor.

Çok sayıda topluluk içeriğinin yeni bir motora taşınması oldukça zor:

CS:GO’ya geleceği konuşulan Source 2 motor yükseltmesi; oyunculara yalnızca gelişmiş grafikler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda oyuncuların beklediği birçok özelliği de beraberinde getirecek. Ancak VNN Tyler, geliştiricilerin çok sayıda topluluk içeriğinin yeni motora taşınmasındaki zorluk nedeniyle bu karardan vazgeçtiklerini belirtiyor.

Twitch yayını sırasında açık bir dille “Yapmayacaklar” diyen Tyler, bunun nedeni açıklarken “Oyunu taşıyamadıkları için değil, topluluk içeriğini taşıyamadıkları için” ifadelerini kullandı. Tyler, konuşmasında ayrıca Valve’in topluluk tarafından oluşturulan CS:GO içeriğinin “büyük birikimine” izin vermek için herhangi bir planı veya aracı olmadığını da belirtti.

Eğer iddialar doğruysa, CS:GO’da Source 2 motorunu uzun bir süre daha göremeyeceğiz demektir. Böyle bir durumda ya uzun yıllar daha CS:GO’yu 2012 grafikleriyle görmeye devam edeceğiz ya da seri tamamen yeni bir Counter Strike sürümüyle geri dönecek.

VNN Tyler, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir başka açıklamada yeni oyun motorunun çok kısa bir süre içerisinde CS:GO’ya ekleneceğini belirtmişti. Tyler, bu açıklamalarının güvenilir kaynaklara dayandığını söylese de kararını değiştirmiş gibi görünüyor. Son yorumu sizlere bırakarak CS:GO’nun Source 2 motoruna yükseltilmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtelim.