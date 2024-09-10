Avrupa Birliği, Apple'a yönelik 10 yıl önce açtığı davayı sonuçlandırdı. Apple, dava kapsamında 13 milyar euro ceza ödemek zorunda kaldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan yaklaşık 10 yıl önce bir dava ile gündeme gelmişti. İrlanda'da açılan bu dava kapsamında şirketin vergi düzenlemelerine aykırı davrandığı ifade ediliyordu. Apple, gelinen son noktada davayı kaybetti ve 13 milyar euro'luk ödeme yapmak zorunda bırakıldı.

Avrupa Komisyonu, 2014 yılında açılan davaya göre Apple, İrlanda'da "yasa dışı" vergi avantajları elde etmiş, üstelik bunu tam 20 yıl boyunca sürdürmüştü. Aslında 2016 yılında sonuçlanan ve Apple'ın söz konusu parayı ödemesini emreden karar, Apple tarafından temyize götürüldü. Ancak tüm bu girişimler, Apple'ın ceza ödemesini engelleyemedi.

Apple hisselerinde düşüş yaşandı

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan karar, Apple hisselerinde ufak bir düşüşe yol açtı. Markanın hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1 kadar geriledi. Ancak yaptığımız son kontrollerde, bu düşüşün etkisini yitirdiğini görüyoruz. 216 dolar seviyelerine kadar gerileyen hisseler, yeniden 220 dolar seviyelerine ulaşmış durumda.

Apple yönetimi, şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapması da beklenmiyor. Apple artık cezayı ödeyecek ve söz konusu meseleyi sonsuza kadar tarihin tozlu raflarına gömecektir.