İşte Apple'ın Glowtime Etkinliğindeki Tüm Önemli Duyurular!

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Apple'ın Glowtime etkinliği çok sayıda yeni cihaza ve yeni teknolojiye ev sahipliği yaptı.

Apple'ın merakla beklenen Glowtime etkinliği bugün Türkiye saati ile 20.00'de gerçekleştirildi. Etkinlikte iPhone 16 dışında Apple Watch Series 10, AirPods 4, AirPods Max 2, AirPods Pro 2 gibi cihazlar da tanıtıldı. Bu etkinlik ayrıca pek çok yeni teknolojinin de duyurulduğu bir yapım oldu. 

Gelin Apple'ın tanıttığı tüm cihazlara ve yaptığı önemli duyurulara bir kez daha bakalım.

Apple Watch Series 10

watch series 10

Apple Watch Series 10, Apple'ın bugüne kadarki en büyük ekranlı, en ince ve en hafif akıllı saati olacak. Ayrıca yeni modelle birlikte uyku apnesi tespit özelliği de akıllı saatlere eklenecek.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 10'un daha sert şartlara karşı koyabilecek gelilmiş bir versiyonu olarak dikkatleri çekiyor. Bu modelde de uyku apnesi tespit özelliği yer alacak. 

Apple AirPods 4

 

Apple'ın yeni kablosuz kulaklıkları, aktif ses engelleme, ses düzeyini otomatik düzenleme, işitme desteği gibi pek çok dikkat çekici özellikle birlikte gelecek. 

Apple AirPods Max 2

Çok fazla değişmeyen AirPods Max 2, USB-C girişe sahip olması dışında önemli bir farka sahip değil, zaten fiyatı da değişmedi.

Apple iPhone 16 ve iPhone 16 Plus

iphone 16

Apple'ın arka tarafta pil şeklindeki ada içinde bulunan 2’li dikey kamera kurulumu ile gelen model, cam ve alüminyum bileşenlere sahip. Modelde A18 işlemci ve 8GB RAM bulunuyor.

Apple iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max

iphone 16 pro

;Yuvarlatılmış köşeleri ile karşımıza çıkan, arka kısmında ise üç kameralı bir sistem bulunan Pro Max ise Apple'ın en pahalı modeli olacak. 
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