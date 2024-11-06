Avrupa Birliği'nin Apple'a rekor para cezası kesmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Kaynaklara göre Apple, milyarlarca dolarlık bir cezaya çarptırılabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çok yakında büyük bir hezeyana uğrayacak gibi görünüyor. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan bir habere göre Avrupa Birliği, Apple'da rekor seviyede para cezası kesmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle Apple'a bir soruşturma açmıştı. Bu soruşturmanın nedeni, App Store'du. Avrupa Birliği yetkililerine göre Apple'ın, App Store'da rekabeti kısıtlayan politikalar uygulamasıydı. Kaynaklara göre yetkililer, Apple'ın haksız rekabete yol açtığını tespit ettiler ve oldukça büyük bir ceza için hazırlanıyorlar.

38 milyar dolar ceza kesilebilir!

DMA'ya göre Avrupa Birliği, Apple'ın yıllık küresel kazancının yüzde 10'una kadar, tekrarlanan ihlaller için de yüzde 20'ye ulaşan ceza kesebilir. Eğer ceza üst limitten uygulanırsa Apple, 38 milyar dolar civarında para cezasına çarptırılacak.

Apple, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan; Avrupa Birliği yetkilileri de şu an için sessizler. Ancak bu sessizliğin çok yakında bozulması ve para cezasının resmî olarak duyurulması bekleniyor.