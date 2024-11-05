Uygun Fiyatlı Apple Vision Pro, 2027 Yılına Ertelendi

Apple'ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı sürümü beklendiği gibi erkenden gelmeyecek.

Apple'ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Vision Pro'sunun yüksek fiyatı nedeniyle çoğu kullanıcı için ulaşılabilir olmadığı bilinen bir gerçek. Bugün ortaya çıkan bir detaya göre daha uygun fiyatlı olması beklenen standart Vision Pro da beklendiği gibi kısa sürede gelmeyecek.

3.499 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketiyle sunulan Vision Pro'nun iPhone veya iPad kadar geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması zaten beklenmiyordu ancak Apple'ın bu teknolojiyi daha geniş bir kitleye ulaştırmak amacıyla daha uygun fiyatlı bir Vision Pro modeli geliştirmek istediğine dair çeşitli raporlar da mevcuttu. Hatta şirketin mevcut Vision Pro'nun devam modeli yerine daha uygun fiyatlı bir versiyona odaklandığı da söyleniyordu.

Uygun fiyatlı Vision Pro neden ertelendi?

Piyasa analizleri, Apple'ın daha uygun fiyatlı bir Vision Pro modelini en erken 2025 yılında tanıtacağı yönünde öngörülerde bulunuyordu ancak ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre giriş seviyesi bir Vision Pro modeli en erken 2027 yılına kadar çıkmayabilir.

Kuo, Apple'ın yalnızca fiyatı düşürmenin ürünü başarılı kılmak için yeterli olmayacağı düşüncesinde olduğunu belirtiyor. Apple'ın akıllı hoparlör ürünleri HomePod'da da benzer bir durum yaşandığı için şirket bu kez daha tutarlı hareket etmek istiyor. Hatırlayacağınız üzere HomePod mini, daha ucuz olmasına rağmen ana akım bir ürün hâline gelememişti.

Vision Pro ekosisteminin de benimsenmesinde sorunlar var. Örneğin Netflix gibi bazı büyük markalar Vision Pro için özel uygulama geliştirmeyi tercih etmedi ve bu da cihazın çekiciliğini olumsuz etkileyen faktörler arasında.

Şimdilik Vision Pro'nun geleceği bu noktada belirsiz ve yeni detaylar öğrenebilmemiz için Apple'ın gelecek lansmanlarını beklememiz gerekecek.