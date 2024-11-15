Avrupa Birliği, Meta'ya yönelik bir soruşturmayı tamamladı. Yapılan açıklamada, dev şirkete 841 milyon dolar para cezası kesildiği duyuruldu. Peki bu soruşturmanın nedeni neydi?

Avrupa Birliği, sosyal medya devi Meta'ya açtığı bir soruşturmayı tamamladı. Yapılan açıklamada, Meta'nın 841 milyon dolar para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Meta, karara itiraz edeceğini duyurdu.

2022 yılında açılan soruşturma, Facebook'ta bulunan Marketplace hizmetiyle ilgiliydi. Yetkililere göre Meta, Facebook'un bu hizmetiyle rekabet kurallarına aykırı hareket ediyor, rakipleri karşısında üstünlük sağlıyordu. Ayrıca Instagram ile Facebook'ta reklam veren Marketplace rakibi platformlar da haksızlığa uğruyorlardı. Yapılan incelemeler, tüm bunların doğrulandığını ispatlar nitelikte.

Meta, Facebook Marketplace'i Avrupa Birliği ülkelerinden çekebilir

Meta, Avrupa Birliği'nin ceza kararına oldukça sert çıktı. Facebook Marketplace'in yıllardır bu bölgede hizmet verdiğini söyleyen bir Meta sözcüsü, rakip platformların da bu yıllar içerisinde büyüdüklerini ifade etti. Meta'ya göre Avrupa Birliği'nin suçlamaları, gerçekler üzerine kurulu değildi. Henüz kesinleşmiş bir şey yok ancak Meta, Avrupa Birliği ile daha fazla uğraşmamak için Facebook Marketplace'i bölgeden çekebilir.

Avrupa Birliği ile Meta arasındaki gerilimle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Meta'nın itirazı hâlinde neler yaşanacağını görmek için bir süre beklememiz gerekecek.