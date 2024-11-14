ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Meta'ya antitröst davası açıyor. Bu davanın nedeni, Instagram ile WhatsApp'ın satın alınması. FTC'ye göre Meta, bu satın alımlarla sosyal medya dünyasında tekel oldu.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta, son birkaç yıldır ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile anlaşmazlıklar yaşıyor. FTC yetkililerine göre şirket, Instagram ve WhatsApp'ı satın alarak sosyal medya dünyasında tekel oluşturdu. Meta ise tahmin edebileceğiniz üzere bu iddiayı reddediyor.

İlk kez 2020 yılında gündeme gelen mesele, FTC'nin hatalı dava başvurusu nedeniyle yarıda kalmıştı. 2021 yılında yeniden davacı olan FTC, bu kez amacına ulaşacak gibi görünüyor. Zira iddianameye bakan alt mahkeme, Meta'nın antitröst davası açılabileceğine karar verdi.

Meta, mahkeme kararına tepki gösterdi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meta sözcüsü Christopher Sgro, Instagram ile WhatsApp'ın satın alınmasının tüketiciler için iyi bir şey olduğunu rahatlıkla ispatlayabileceklerini söyledi. Ayrıca Meta sözcüsüne göre tekellik bir durum da yok çünkü yıllar içerisinde iMessage, TikTok, YouTube ve X gibi pek çok sosyal ağ kullanıma sunuldu ve Meta'ya ait hizmetler, bu sosyal ağlarla sıkı bir rekabet içerisindeler.

FTC tarafından konuyla ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu dava, Meta'nın başını ağrıtacak gibi görünüyor. Zira bu tür bir dava, Instagram ile WhatsApp'ın ayrılması kararıyla sonuçlanabilir. Bakalım gelecek dönemlerde neler yaşanacak...