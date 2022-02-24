Doğalgaz Fiyatları Avrupa'da Bir Gecede %30 Arttı

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle birlikte Avrupa'da doğalgaz fiyatları, yalnızca bir gecede %30'dan fazla artış yaşadı. Doğalgaz fiyatları, son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 118 dolara kadar tırmandı. Fiyatlar, aralık ayında 180 doları görmüştü.

Rusya, dün gece Ukrayna’ya farklı cephelerden başlattığı saldırıda ülkenin başkenti de dahil olmak üzere pek çok şehre saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda halihazır düşüşte olan piyasalar, derin bir çöküş yaşarken değerli malların da fiyatları arttı. Petrol, 100 doların üzerine çıkarken altın da son ayların rekorunu kırmaya devam ediyor.

Bu durum, elbette dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçısının Rusya olması nedeniyle doğalgaz fiyatlarını da derinden etkiledi. Avrupa’da doğalgaz fiyatları, başlatılan saldırı sonrasında %30’dan fazla yükseldi. Doğalgaz fiyatları, megavatsaat başına 118 euroya kadar tırmandı. Fiyatlar, artmaya da devam ediyor.

Doğalgazda son durum:

Bloomberg

Rusya Başbakanı, korkutucu bir paylaşım yapmıştı:

Rusya eski Devlet Başkanı ve Başbakanı Dimitri Medvedev, Alman Başbakanı Olaf Scholz’un Kuzey Akım 2’nin lisansını askıya alması sonrasında bir paylaşım yapmıştı. Medvedev, bu paylaşımda Avrupa’nın çok yakında bin metreküp doğalgaz için 2 bin euro ödeyeceği bir döneme girileceğini belirtmişti.

Doğalgaz fiyatları, son artışla birlikte metreküp başına 1000 doları aşmış durumda. Doğalgazın megavatsaat başına fiyatı, son olarak aralık ayında 180 euroya kadar tırmanmıştı. Haliyle aynı ay içinde metreküp başına fiyat 2000 TL’ye yaklaşmıştı.