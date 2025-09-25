Avrupa'da En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Belli Oldu

Avrupa bölgesinde satılan otomobil sayıları araştırıldı. EBS Danışmanlık tarafından yapılan çalışma, Türkiye için de çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İşte güncel rakamlar ve Türkiye'nin sıralaması...

Otomobil sektörünün nabzını tutan köklü firmalardan EBS Danışmanlık, Avrupa bölgesine yönelik son araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Böylelikle Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler belli oldu. Peki rakamlar ne diyor, Türkiye kaçıncı sırada? Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Yapılan araştırmaya göre Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerini içine alan bölgede gerçekleştirilen toplam otomobil satışı 8 milyon 691 bin 840 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,37'lik artışa denk geliyordu. Litvanya'nın pazar payı, yüzde 40,83'le tavan yaptı. Satışların en çok düştüğü ülke ise yüzde 39,84 ile Estonya'ydı.

Türkiye'nin durumu nasıl?

Türkiye, yapılan araştırmanın hem aylık hem de yıllık bazında üst sıralarda yer alıyor. 2025'in tamamına baktığımızda ülkemizde gerçekleştirilen otomobil satışlarının yüzde 8'lik artışla 654 bin 413 seviyesinde olduğunu, bunun da bizi 6. sıraya yerleştirdiğini görüyoruz. Aylık bazda ise yüzde 18,66'lık artışla 82 bin 215'e ulaşan satışlarla Türkiye, listenin 4. sırasında yer alıyor. Hemen üstümüzde yer alan Birleşik Krallık ile aramızdaki fark ise sadece 693.

2025'te Avrupa genelinde en çok otomobil satışı yapılan ülkeler:

Ülke Satış Adedi Değişim Almanya 1.874.820 -1,70% Birleşik Krallık 1.265.281 2,13% Fransa 1.046.460 -7,14% İtalya 1.041.120 -3,66% İspanya 769.452 14,57% Türkiye 654.413 8,05% Polonya 378.054 5,85% Belçika 292.349 -10,02% Hollanda 237.909 -3,80% Avusturya 189.370 10,66%

Ağustos 2025'te Avrupa genelinde en çok otomobil satışı yapılan ülkeler:

Ülke 2025 Değişim Almanya 207.229 5,02% Fransa 87.849 2,18% Birleşik Krallık 82.908 -1,97% Türkiye 82.215 18,66% İtalya 67.322 -2,66% İspanya 61.315 17,19% Polonya 42.479 14,59% Hollanda 26.663 -2,70% Belçika 26.220 -10,65% Avusturya 21.452 25,34%

Kaynak