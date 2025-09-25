Otomobil sektörünün nabzını tutan köklü firmalardan EBS Danışmanlık, Avrupa bölgesine yönelik son araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Böylelikle Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler belli oldu. Peki rakamlar ne diyor, Türkiye kaçıncı sırada? Gelin hep birlikte detaylara bakalım.
Yapılan araştırmaya göre Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerini içine alan bölgede gerçekleştirilen toplam otomobil satışı 8 milyon 691 bin 840 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,37'lik artışa denk geliyordu. Litvanya'nın pazar payı, yüzde 40,83'le tavan yaptı. Satışların en çok düştüğü ülke ise yüzde 39,84 ile Estonya'ydı.
Türkiye'nin durumu nasıl?
Türkiye, yapılan araştırmanın hem aylık hem de yıllık bazında üst sıralarda yer alıyor. 2025'in tamamına baktığımızda ülkemizde gerçekleştirilen otomobil satışlarının yüzde 8'lik artışla 654 bin 413 seviyesinde olduğunu, bunun da bizi 6. sıraya yerleştirdiğini görüyoruz. Aylık bazda ise yüzde 18,66'lık artışla 82 bin 215'e ulaşan satışlarla Türkiye, listenin 4. sırasında yer alıyor. Hemen üstümüzde yer alan Birleşik Krallık ile aramızdaki fark ise sadece 693.
2025'te Avrupa genelinde en çok otomobil satışı yapılan ülkeler:
|Ülke
|Satış Adedi
|Değişim
|Almanya
|1.874.820
|-1,70%
|Birleşik Krallık
|1.265.281
|2,13%
|Fransa
|1.046.460
|-7,14%
|İtalya
|1.041.120
|-3,66%
|İspanya
|769.452
|14,57%
|Türkiye
|654.413
|8,05%
|Polonya
|378.054
|5,85%
|Belçika
|292.349
|-10,02%
|Hollanda
|237.909
|-3,80%
|Avusturya
|189.370
|10,66%
Ağustos 2025'te Avrupa genelinde en çok otomobil satışı yapılan ülkeler:
|Ülke
|2025
|Değişim
|Almanya
|207.229
|5,02%
|Fransa
|87.849
|2,18%
|Birleşik Krallık
|82.908
|-1,97%
|Türkiye
|82.215
|18,66%
|İtalya
|67.322
|-2,66%
|İspanya
|61.315
|17,19%
|Polonya
|42.479
|14,59%
|Hollanda
|26.663
|-2,70%
|Belçika
|26.220
|-10,65%
|Avusturya
|21.452
|25,34%