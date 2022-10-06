Geçtiğimiz günlerde Porsche’nin %25’lik hissesini satışa çıkaran Volkswagen, artık Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi değil. Peki Avrupa’nın yeni devi kim?

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, bu yılın başlarında sahibi olduğu Porsche’nin %25’lik hissesini halka arz edeceğini açıklamıştı. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda şirket yetkilileri yaptıkları bir açıklamada satışların 29 Eylül tarihinde başlayacağını belirtmişti.

Beklendiği gibi satışlar 29 Eylül tarihinde başladı ve satış için ayırılan hisselerin neredeyse tamamı günler içerisinde satıldı. Bu satın alma Porsche ve Volkswagen arasında rekabeti kökten değiştirdi.

Alman devi Volkswagen artık Avrupa’nın en büyüğü değil

Geçtiğimiz aya kadar Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticisi olan Volkswagen, alt şirketi olan Porsche'nin %25’lik bir kısmını satışa çıkardıktan sonra Porsche’nin şirket değerinin tamı tamına 85 milyar Euro’ya (80.99 milyar dolar) yükselmesine neden oldu. Porsche’un eski sahibi olan Volkswagen ise 78,5 milyar Euro’da kaldı.

Bu devasa değerlenme sonrasında Porsche, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi olurken küresel listelerde de 4. sırayı elde etmeyi başardı. Ancak görüne o ki Porsche’nin eski sahibi olan Volkswagen, yakın zamanda rakibi Porsche’yi geçemeyecek gibi.

Avrupa’nın en değerli otomotiv şirketleri

Marka Toplam Piyasa Değeri Hisse Fiyatı 1. Porsche 80.99 milyar dolar 88,91 dolar 2. Volkswagen 76.91 milyar dolar 129,73 dolar 3. Mercedez-Benz 56.44 milyar dolar 52,76 dolar 4. BMW 46.43 milyar dolar 70,53 dolar 5. Stellantis 39.45 milyar dolar 12.28 dolar

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri

Marka Toplam Piyasa Değer Hisse Fiyatı 1. Tesla 743.58 milyar dolar 239,02 dolar 2. Toyota 185.61 milyar dolar 136,06 dolar 3. BYD 93.61 milyar dolar 35,43 dolar 4. Porsche 80.99 milyar dolar 88,91 dolar 5. Volkswagen 76.91 milyar dolar 129,73 dolar 6. Mercedez-Benz 56.44 milyar dolar 52,76 dolar 7. General Motors 50.49 milyar dolar 34,64 dolar 8. Ford 49.71 milyar dolar 12,37 dolar 9. BMW 46.43 milyar dolar 70,53 dolar 10. Stellantis 39.45 milyar dolar 12.28 dolar

Yukarıda bulunan piyasa değerleri ve hisse fiyatları Companies Market Cap sitesinden alınmıştır.