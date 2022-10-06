Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, bu yılın başlarında sahibi olduğu Porsche’nin %25’lik hissesini halka arz edeceğini açıklamıştı. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda şirket yetkilileri yaptıkları bir açıklamada satışların 29 Eylül tarihinde başlayacağını belirtmişti.
Beklendiği gibi satışlar 29 Eylül tarihinde başladı ve satış için ayırılan hisselerin neredeyse tamamı günler içerisinde satıldı. Bu satın alma Porsche ve Volkswagen arasında rekabeti kökten değiştirdi.
Alman devi Volkswagen artık Avrupa’nın en büyüğü değil
Geçtiğimiz aya kadar Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticisi olan Volkswagen, alt şirketi olan Porsche'nin %25’lik bir kısmını satışa çıkardıktan sonra Porsche’nin şirket değerinin tamı tamına 85 milyar Euro’ya (80.99 milyar dolar) yükselmesine neden oldu. Porsche’un eski sahibi olan Volkswagen ise 78,5 milyar Euro’da kaldı.
Bu devasa değerlenme sonrasında Porsche, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi olurken küresel listelerde de 4. sırayı elde etmeyi başardı. Ancak görüne o ki Porsche’nin eski sahibi olan Volkswagen, yakın zamanda rakibi Porsche’yi geçemeyecek gibi.
Avrupa’nın en değerli otomotiv şirketleri
|Marka
|Toplam Piyasa Değeri
|Hisse Fiyatı
|1. Porsche
|80.99 milyar dolar
|88,91 dolar
|2. Volkswagen
|76.91 milyar dolar
|129,73 dolar
|3. Mercedez-Benz
|56.44 milyar dolar
|52,76 dolar
|4. BMW
|46.43 milyar dolar
|70,53 dolar
|5. Stellantis
|39.45 milyar dolar
|12.28 dolar
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri
|Marka
|Toplam Piyasa Değer
|Hisse Fiyatı
|1. Tesla
|743.58 milyar dolar
|239,02 dolar
|2. Toyota
|185.61 milyar dolar
|136,06 dolar
|3. BYD
|93.61 milyar dolar
|35,43 dolar
|4. Porsche
|80.99 milyar dolar
|88,91 dolar
|5. Volkswagen
|76.91 milyar dolar
|129,73 dolar
|6. Mercedez-Benz
|56.44 milyar dolar
|52,76 dolar
|7. General Motors
|50.49 milyar dolar
|34,64 dolar
|8. Ford
|49.71 milyar dolar
|12,37 dolar
|9. BMW
|46.43 milyar dolar
|70,53 dolar
|10. Stellantis
|39.45 milyar dolar
|12.28 dolar
Yukarıda bulunan piyasa değerleri ve hisse fiyatları Companies Market Cap sitesinden alınmıştır.