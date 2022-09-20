Alman otomotiv devi Volkswagen, Eylül ayının sonunda alt şirketi Porsche’nin %25’lik bir hissesini halka arz edeceğini duyurdu. Bazı büyük yatırımcılar ise şimdiden ellerini ovuşturmaya başladı bile.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi olan Volkswagen, aynı zamanda bünyesinde Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley Porsche ve Ducati markalarını da barındıran devasa bir şirket olarak biliniyor. Fakat yine de şirket, daha fazla maddi kaynağa sahip olmak için bazen ilginç yollara başvurabiliyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz şubat ayında Alman otomotiv devinin, Porsche’nin %25’lik hissesini halka arz edebileceğinden bahsetmiştik. Bu konudaki resmî açıklama ise bu ayın başında yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni bir açıklama ise halka arz işleminin ne zaman başlayacağını açıkladı.

Hisseler 29 Eylül’de listelenmesi bekleniyor

Alman otomotiv devi, yaptığı açıklamada hisselerin halka arzının Frankfurt Menkul Kıymetler Borsasında 29 Eylül tarihinde başlayacağını açıkladı. Üstelik bu 9.4 milyar Euro’luk (172.179.706.000 TL) hisselerin bir kısmının alıcısı şimdiden belli bile. Katar Yatırım Otoritesi, kendileri için %4,99, diğer ortakları içinse ufak miktarlarda hisseler alacaklarını açıkladı.

Volkswagen, bu halka arz işleminden kazandığı parayı şirketinin ArGe departmanına finansal kaynak sağlamak için kullanacak. ArGe departmanı ise şu anda daha uzun menzile sahip ileri teknoloji otomobil bataryaları ve süper hızlı şarj üniteleri üzerine araştırmalar yapmakta. Şirket ayrıca ArGe kısmına yatırım yapması için elektrikli araç yatırımcıları ile de sürekli görüşme halinde.

Volkswagen, bu halka arz işleminin tamamlanmasının ardından yaklaşık 19,5 milyar Euro’luk (9.945.000.000 TL) gelir elde edecek. Elde ettiği bu paranın %49’unu yani tam 9.555.000.000 Euro’yu (175.046.173.534 TL) hissedarlara paylaştırdıktan sonra kalan 9.945.000.000 Euro’yu da (182.187.280.015 TL) ArGe projelerine yatırım amaçlı kullanacak.