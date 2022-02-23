Volkswagen, Porsche hisselerini halka arz edeceğini açıkladı. Alman otomotiv devinin Porsche hisselerinin %25'ini halka arz etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde otonom araç teknolojileri için Huawei ile anlaşma yapacağı öne sürülen Volkswagen, 2022 yılında büyük atılımlar yapmakta kararlı olduğunu geçtiğimiz yıl açıklamıştı. Görünen o ki Alman otomotiv devi, bu hamlelerinden ilkini gerçekleştirmek üzere.

2005 yılından 2008'e kadar Volkswagen markasını parça parça satın almaya çalışan ancak borçları yüzünden en sonunda Volkswagen tarafından satın alınan Porsche'un hisselerinin bazılarının halka arz edileceği açıklandı.

Volkswagen Porsche hisselerini halka arz edecek

Volkswagen ve şirketin en büyük hissedarı, yatırımcıların lüks otomobil markasının değerini ortaya çıkaracağını ve dünyanın en büyük borsa başlangıçlarından biri olabileceğini umduğu bir anlaşmanın önünü açan Porsche'yi listelemek için bir ön anlaşma hazırladı.Analistler, Volkswagen'in yaklaşık 116 milyar avroluk mevcut piyasa değerine kıyasla, Porsche'nin ilk halka arzda 90 milyar avroya kadar değerlenebileceğini tahmin ediyor.

Volkswagen Grubu ve Porsche arasında hazırlanan ön anlaşmada Alman otomotiv devinin Porsche'un hisselerinin belli bir bölümünün halka arz edileceği açıklandı. Uzmanlar ilk etapta hisselerin küçük bir yüzdesinin halka arz edileceğini düşünse de Volkswagen'ın ön anlaşmasına göre bu oran %25'e kadar çıkabilir.

Şu an için Volkswagen ve Porsche SE yetkilileri, bu ön hazırlık hakkında bir yorum yapmadılar ancak nihai bir kararın alınmadığını ve yönetim kurulları tarafından hala incelemede olduğunu belirttiler. Bir habere göre Volkswagen CEO'su Herbert Diess, geçen hafta sonu konuyla ilgili tartışmaları takiben bu hafta başında denetim kurulu temsilcilerine halka arz planlarının temel bir taslağını sundu.