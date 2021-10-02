Türkiye’de en fazla LPG’li araçlar tercih ediliyor. Öyle ki, Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa'da LPG’li otomobil oranının en fazla olduğu ülke Türkiye.

Lüks arabası olanlara “o kadar parayı verip bu aracı almışsan bir zahmet benzinli ya da dizel olarak kullan” diyerek sitem edilirdi. Artık araca yakıt koyup kullanmakta, araç almak kadar sıkıntılı hale gelmiş durumda. Benzine gelen 29 kuruş zammın ardından, son olarak LPG’ye gelen 71 kuruşluk zam, bu durumu gözler önüne seriyor.

Ülkemizde benzin ve dizel fiyatlarının yüksek olmasından dolayı, LPG’li otomobiller daha fazla tercih ediliyor. Türkiye’de LPG’nin benzin ve dizele göre daha ucuz olmasından dolayı LPG’li araç sayısı son yıllarda yükselmeye devam ediyor. Fakat LPG’nin diğer akaryakıtlara nazaran daha uygun olması, gelen zamlar sebebiyle pek mümkün olmayacak gibi görünüyor.

LPG’li otomobil sayısı en yüksek ülke Türkiye:

Gün geçmiyor ki, uluslararası arenada yine bir “olmaması gereken” zafer ya da birincilik elde etmeyelim. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 verilerine göre Türkiye’de en az 4 milyon 661 bin LPG’li otomobil bulunuyor. Yani ülkedeki 100 otomobilden 38’si LPG ile çalışıyor. Bu veriler Türkiye’nin, Avrupa’daki ülkeler arasında LPG’li araçlara en fazla sahip olan ülke konumunda bulunduğunu gösteriyor. LPG’li araç Türkiye’de bu kadar rağbet görürken, Avrupa’da ise pek fazla tercih edilmiyor.

2019 verilerine göre ülkemizdeki LPG’li araç oranı yüzde 37.4, dizel araç oranı yüzde 38.2 ve benzinli araç oranı yüzde 24.3. Eurostat verilerine göre Türkiye’den sonra Avrupa’da LPG’li araç oranı en yüksek ülke Polonya. Bu ülkedeki otomobillerin yüzde 14'ü LPG’li. Üçüncü sırada yüzde yüzde 6.6 ile İtalya, dördüncü sırada ise yüzde 2.69 ile Kuzey Makedonya bulunuyor. Norveç'te ise hiç LPG’li araç bulunmuyor. Türkiye, LPG’li otomobil oranının en fazla olduğu ülke olmasının yanı sıra, benzinli otomobil oranının en düşük olduğu ülke olarak da listede yer alıyor.