Ekim 2021 Sıfır Otomobil Fiyatları Açıklanmaya Başladı

Ekim ayının gelmesiyle otomobil şirketleri fiyat listelerini güncellemeye başladılar. Yeni fiyatlara baktığımızda ise sıfır araçlara ciddi oranlarda zam yapıldığını görüyoruz. Renault Clio'dan Seat Leon'a kadar çok tutulan modeller, adeta zam konusunda birbirleriyle yarışmaya başlamış durumda.

Ekim ayına girmemizle birlikte yeni bir sıfır otomobil sahibi olmak isteyen tüketiciler, ülkemizde hizmet veren markaların internet sitelerine akın ettiler. Zira şirketler, her ay yaptıkları gibi ekim ayı için de fiyat güncellemelerini yapmaya başladılar. Ancak görünen o ki ekim ayı, otomobil satın almanın daha da hayal olacağı bir dönem olacak. Fiyatlarını güncelleyen bazı markalar, otomobillerine ciddi oranlarda zam yapmış durumdalar.

Otomotiv şirketlerinin internet sitelerine genel olarak göz attığımızda, bazı markaların hala yeni fiyatları açıklamadıklarını görüyoruz. Bunun nedeni nabız yoklamak olacağı gibi, çalışmalarını sürdürüyor da olabilirler. Ancak nabız yokluyorlarsa durumun pek de iyi olmadığını açıkça ifade edebiliriz çünkü sosyal medya kullanıcıları, sıfır araç fiyatlarına gelen zamlara tepki göstermeye başlamış durumdalar...

İşte 1 Ekim itibarıyla zamlanan bazı sıfır otomobiller

Peugeot 308

Son dönemlerin en dikkat çeken otomobil markalarından bir tanesi olan Peugeot, sevilen hatchback'i 308'e zam yaptı. Eylül ayında bir önceki modeli 243 bin 300 TL'den satın alınabilen aracın yeni modelinin fiyatı, şirketin internet sitesinde yer alan son verilere göre 322 bin TL olarak belirlendi.

Seat Leon

Türkiye'de sevilen bir otomobil markası olan Seat, en popüler modeli Leon'a ciddi bir zam yapmış durumda. Eylül ayındaki durum ile ekim arasındaki güncel fiyata baktığımızda, Leon'un neredeyse her versiyonuna 10 bin TL civarı zam gelmiş durumda. Bu bağlamda; eylül ayında 244 bin TL etikete sahip olan Seat Leon Style, ekim ayı itibarıyla 255 bin TL'ye satılmaya başladı. Seat fiyat listesi için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Renault Clio

Piyasaya kıyasla nispeten uygun fiyatlı bir araç olarak bilinen Renault da ekim ayında zamlanan araçlar arasında yer alıyor. Eylül ayında 169 bin 900 TL karşılığında satın alınabilen Renault Clio Joy 1.0 Sce, 1 Ekim itibarıyla 178 bin TL'ye ulaşmış durumda. Renault fiyat listesi için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Opel Corsa

Opel Corsa'nın Elegance 1.2 Benzinli AT-8 versiyonu, eylül ayında 234 bin 900 TL'ye satın alınıyordu. Aracın 1 Ekim tarihli fiyatı ise 243 bin 400 TL'ye ulaşmış durumda. Opel fiyat listesini incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki örnekleri çoğaltmayı biz de isterdik ancak şu an için böyle bir şey pek de mümkün görünmüyor. Zira Skoda, Nissan, Ford ve Hyundai gibi Türkiye'de çok tercih edilen markalar, henüz yeni fiyatlarını açıklamaladılar...