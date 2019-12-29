Avrupa’nın En Ekonomik Turistik Şehirleri Belli Oldu

İngiltere'de bulunan bir seyahat acentesi olan AlphaRooms, Avrupa'da en çok ziyaret edilen şehirler için bir maliyet tablosu oluşturdu. Toplamda 10 şehirden oluşan listede Türkiye'den de 2 şehir bulunuyor.

2020 yılı için tatil planları şimdiden yapılmaya başlandı. Bazıları yurt içinde kısa bir tatil planlarlarken bazılarıysa yurt dışı için seyahat araştırmaları yapıyor. Özellikle Avrupa bölgesine yapılacak olan yurt dışı tatillerinde en çok araştırılan noktaysa şehirlerin ortalama maliyetleri oluyor.

İngiltere’de bulunan bir seyahat acentesi olan AlphaRooms, Avrupa’nın turistik amaçla en çok tercih edilen şehirlerinde geçirilecek olan bir günün ne kadara mâl olduğunu araştırdı. Türkiye’den 2 şehrin yer aldığı listede bu şehirlerin yanı sıra Avrupa’nın önde gelen şehirleri de bulunuyor.

Yazımıza geçmeden önce bu listede yer alan şehirlerin 2018’de Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirleri olduğunu ve kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, kokteyl, iki adet tek yönlü toplu taşıma bileti ve kültür merkezi biletlerinin fiyatları dikkate alınarak oluşturulduğunu hatırlatalım. Otel konaklamaları ve ekstra harcamalar bu listeye dahil edilmemiş durumda.

10. Londra

AlphaRooms’un stratejik pazar araştırması yaparak oluşturduğu bu listenin başında Londra yer alıyor. 50 Euro gibi bir bütçe ile Londra’ya giden bir turist; kahvaltı, ulaşım ve Buckingham Sarayı’nı ziyaret ettikten sonra muhtemelen tüm parasını öğlen vakitlerinde bitirecektir. 2018’de 20 milyona yakın turistin ziyaret ettiği bu şehri ziyaret etmek, günlük olarak ortalama 118 Euro’ya mâl oluyor.

9. Paris

Avrupa’nın bir diğer önemli şehirlerinden olan Paris de ziyaretçileri için pahalı bir şehir olma özelliğini taşıyor. Şehrin en önemli kültürel miraslarından olan Eiffel Kulesi’ni ziyaret etmek; yetişkinler için 25,90 Euro, öğrenciler için 13 Euro ve çocuklar için 6,5 Euro gibi bir bilet fiyatına sahip.

Öte yandan şehrin bir diğer turist merkezi olan Louvre Müzesi’nin bilet fiyatı da 17 Euro’dan satılıyor. Bu noktada Avrupa’da bulunan bir üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler ise müzeyi ücretsiz olarak ziyaret edebiliyorlar.

Fransa’ya özgü atıştırmalıklar, kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinin dahil olduğu bir Paris gezisi, bütçenizin sınırlarını zorlayabilir. Tabii ki şehirde bulunan fast-food zincirlerini tercih ederek bu maliyetleri oldukça aşağı çekebilirsiniz. Hatta hem Londra hem de Paris’te bu şekilde bir günü 65 Euro civarında bir maliyetle kapatabilirsiniz.

8. Benidorm

Listenin belki de en şaşırtıcı şehirlerinden biri İspanya’da bulunan Benidorm şehri oldu. Avrupa’nın tarihi başkentlerinden olan Roma’dan daha pahalı bir şehir olan Benidorm’da bir gün geçirmek, Roma’da bir gün geçirmekten 12 Euro daha pahalıya patlıyor.

7. Roma

Binlerce yıllık tarihi, Arnavut kaldırımlı taş sokakları, eşsiz İtalyan yemekleri ve sıcak Akdeniz insanıyla Roma, Avrupa’nın ziyaret edilmesi gereken şehirlerinin başında geliyor. Şehirde her bütçeye uygun bir durağın bulunduğunu ve aç kalmayacağınızı söyleyebiliriz lakin müze fiyatları için yapabilecek bir şey ne yazık ki bulunmuyor.

6. Dublin

İrlanda’nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Dublin, geçtiğimiz yıllarda ‘Avrupa’da yaşanacak en iyi başkent’ olarak seçilmişti. Şehirde ziyaret edeceğiniz bir restoranda ortalama olarak 40 Euro bir hesap ödemeniz gerekiyor. Benim için yemek önemli değil, gezdiğim yerler önemli diyorsanız da tabii ki Paris ve Londra için geçerli olduğu gibi Dublin’de de fast-food zincirlerinden yemek yiyerek gıda maliyetlerini oldukça aşağılara çekebilirsiniz.

5. Viyana

Avusturya’nın başkenti olan Viyana, fiyatlarına katlanılabilecek bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada şehirde ziyaret edeceğiniz bir restoranda ödeyeceğiniz ücret de restoranın kalitesine göre 10 ile 45 Euro arasında değişiklik gösteriyor. Bu noktada yol üstünde uğradığınız herhangi bir kafeye 3 Euro civarında bir ücret ödeyerek sıcak bir içecek alabilirsiniz.

4. Amsterdam

Batı Avrupa şehirlerinden biri olan Amsterdam, aslında çok ucuz bir şehir olmamasıyla biliniyor. Hatta şehir merkezinde kiralayacağınız bir gecelik otel için inanılmaz fiyatlar ödeyebilirsiniz. Ancak şehrin küçük olması ve her yere yürüyerek seyahat edebilecek olmanız, bu maliyetleri bir nebze olsun aşağı çekiyor. Ayrıca konaklama için de yaklaşık 1,5-2 saat arasında bir otobüs yolculuğu yaparak çevre şehirleri tercih edebilirsiniz.

3. İstanbul

Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelen İstanbul, nispeten ucuz olması sebebiyle Avrupalı turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Tabii ki bizler İstanbul özelinde çok farklı maliyetler ile çok farklı yerleri ziyaret edebilir ve farklı yiyecekleri deneyebiliriz ancak AlphaRooms’a göre kaliteli mekanlarda yemekler yiyerek muhteşem bir İstanbul turu yapmak, ortalama olarak 43 Euro gibi bir harcama yapmayı gerektiriyor.

2. Prag

Avrupa’nın göbeğinde ucuzluğuyla dikkat çeken bir şehir olan Prag, Prag Kalesi ve Charles Köprüsü gibi en popüler lokasyonları ziyaret ettiğiniz takdirde bile diğer şehirlere nazaran daha az maliyetli bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapıları ziyaret etmek içinse 16 Euro gibi bir miktar yeterli oluyor.

1. Antalya

Yaz tatilleri için turistlerin en uğrak noktası olan Antalya’da, 31 Euro karşılığında hem turistik mekanları ziyaret edebilir hem de zengin Türk mutfağının tadına varabilirsiniz. Bu noktada kaliteli bir mekânda geleneksel Türk lezzetleri için uygun görülen tutar ise 17 Euro olarak belirlenmiş.

Sonuç olarak tatil için ziyaret edilecek lokasyonlarda yapılacak harcamalar, hem ülkenin yerel para birimine göre hem de kişinin harcamalarına göre büyük oranda değişiklik gösterebiliyor. Bu noktada birikim yapıp Avrupa’nın pahalı şehirlerden birini tercih edebileceğiniz gibi, daha uygun yerleri bulup ziyaret etmek de farklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.