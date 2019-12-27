Fransız Sokak Sanatçısının Gözleri Şenlendiren 9 Eseri

Birçoğumuz, iyi çizilmiş duvar resimlerini severiz ancak gerçekten iyi kalitede duvar resimlerini her zaman göremiyoruz. Fransız bir sokak sanatçısı olan SCAF ise çizdiği duvar resimleriyle göz zevkimize hitap etmeyi başarıyor.

Sanat, insanlık tarihinde belki de insanı en çok etkilemeyi başaran alanlardan bir tanesi olmuştur. İnsanlar, ortaya koydukları sanat eserleri sayesinde kendilerini veya dünyaya bakış açılarını yansıtmayı başarabilmiştir.

Farklı sanat disiplinleri olsa da genel olarak görsel sanatların, insanları daha çok etkilediğini söyleyebiliriz. Bugün sanat eseri deyince birçoğumuzun aklına Mona Lisa, Yıldızlı Gece ya da Kaplumbağa Terbiyecisi geliyorsa bu, görsel sanatların gücünün de bir göstergesi diyebiliriz.

Sokak sanatı:

Fransız bir sokak sanatçısı olan SCAF de bir görsel sanat icra ediyor ve sanki duvardan sıçrayıp gerçek hayata geçecekmiş gibi duran 3 boyutlu duvar resimleri çiziyor ancak sanatçı, sadece bununla da yetinmiyor ve ortaya koyduğu eserlerle eğlenceli pozlar çektiriyor.

Duvar resimleri denilince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan ve sosyal mesajlar veren Banksy’nin aksine SCAF, daha eğlenceli eserler ortaya koymaya özen gösteriyor. Sanatçı, eski binaların duvarlarını daha estetik hâle getirmeyi başarıyor. İşte SCAF tarafından ortaya konulan bazı eserler.

1. Dinozorların nesli tükenmişse de duvarlarda hâlâ yaşıyor:

2. Örümcek korkusu olanları hemen başka esere alalım:

3. SCAF'in avcılık konusunda o kadar yetenekli olduğu söylenemez:

4. Akrepler hiç bu kadar korkutucu olmamıştı:

5. Bir timsahın kopan dişini yerine takmak, pek de iyi bir fikir olmayabilir:

6. SCAF'in timsahlarla olan macerası devam ediyor:

7. Kedinin yüz ifadesi her şeyi anlatıyor diyebiliriz:

8. Burası uyumak için hiç iyi bir yer değil:

Bonus: İzmir

Sanatçının Instagram hesabına giderek çizdiği daha fazla sanat eserine göz gezdirebilirsiniz.