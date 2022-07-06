Parlamentoya Göre Doğalgaz ve Nükleer Enerji Çevre Dostu

Doğalgaz ve nükleer enerji santrallerine yapılan yatırımlarına yapılan yatırımların iklim dostu olduğunu belirten yasa tasarısının önlenmesi için sunulan önerge Avrupa Parlamentosu tarafından oy çokluğuyla reddedildi. Bu sonuca göre doğalgaz ve nükleer enerjiye yapılan yatırımlar çevre dostu ve sürdürülebilir olarak kabul edilebilir.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı bir yasa tasarısı doğalgaz ve nükleer enerji santrallerine yapılan yatırımları iklim dostu olarak nitelendiriyor. Avrupa Parlamentosu’nda bu tasarının yasalaşmaması için bir önerge oylamaya sunuldu, parlamentoda yer alan 705 milletvekilinden 328’i önergenin reddedilmesi yönünde oy kullandı ve oylama sonucunda önerge reddedildi.

Bu sonuca göre doğalgaz ve nükleer enerji santrallerine yapılacak yatırımların hem sürdürülebilir hem de çevre dostu olduğunu savunan yasa tasarısı kabul edilebilir. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin 20’si bu yasa tasarısına karşı çıkarsa, tasarı yürürlüğe girmeyecek ancak 11 Temmuz'a kadar AB üyesi ülkeler tasarıya itiraz etmezse, teklif 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Tartışmalar gittikçe büyürken bazı ülkeler AB’ye dava açabileceğini belirtiyor

Doğalgaz ve nükleer santraller üzerindeki tartışmalar devam ederken bu yasa tasarısının gündeme gelmesi AB’ye üye olan ülkeleri karşı karşıya getiriyor. Hatta tartışmalar o kadar alevlenmişti ki Brüksel’deki bürokratlar bu yüzden söz konusu olan yasa tasarısını yeniden yazmak zorunda kalmışlardı. Tasarının son hali bile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ortaya çıkan kriz durumu ve doğalgaz arzında yaşanan sıkıntılar devam ederken iklim değişikliği hedeflerinin nasıl tutturulabileceği konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Karbondioksit salımı yapmayan ancak radyoaktif atık üreten nükleer enerji ve gezegenin ısısını artıracak emisyonlara yol açan doğalgazın çevre dostu olduğu konusunda tartışmalar devam ediyor. Bazı AB ülkeleri yeşile geçiş sürecinde kömüre kıyasla daha çevreci olarak nitelendirilen bu teknolojilerin kullanılmasını istiyor. Avusturya ve Lüksemburg başta olmak üzere bazı AB üyesi ülkeler ise yasa tasarısı kabul edilirse AB’ye karşı dava açacaklarını söylüyorlar.

Üye ülkelerin bazıları yasa tasarısının onaylanmaması durumunda çok büyük mali sorunlar oluşabileceğini ileri sürerken, bazıları ise nükleer enerjide yaşanan kazalar, nükleer atık gibi risklere dikkat çekiyor. Güneş ve rüzgar enerjisi kullanımının yaygınlaştırılmasının iklim ve çevre açısından en doğru seçenek olduğunu savunan ülkelerde var. Bu tasarının yasalaşıp yasalaşmayacağı konusunda tartışmaların devam edeceği aşikar. İlerleyen günlerde neler olup biteceğini hep beraber göreceğiz.