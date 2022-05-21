5 Haziran Haftası 'Türkiye Çevre Haftası' Olarak Kutlanacak

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir genelge, Dünya Çevre Günü 5 Haziran ile ilgili alınan yeni kararları gösterdi. Genelgeye göre 5 Haziran'ın bulunduğu hafta artık 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak.

İklim değişiklikleri gibi gezegenimizin ve bizlerin geleceğini tehdit eden unsurlara karşı dünya çapından birçok ülke ve firma, sürdürülebilirlik konusunda adımlar atıyor. Çevre konusunda farkındalığı artırmak için 1972’den beri her yıl 5 Haziran günü kutlanan Dünya Çevre Günü de bu konuda yapılan hamleler arasında bulunuyor.

Şimdi ise Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında bu konuyla ilgili yeni kararlar alındığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve ‘Türkiye Çevre Haftası’ konusunu içeren genelge, 5 Haziran haftasının ‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak kutlanacağını aktardı.

Türkiye Çevre Haftası’nın farkındalığı artırması bekleniyor

Açıklamalara göre Dünya Çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran’ın bulunduğu hafta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklayacağı bir temayla ‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ayrıca, bu haftanın çevre sorunlarının ve gelişmelerinin değerlendirilmesi ve farkındalığı artırmak için kutlanacağını da belirtti.

Bunun yanı sıra yayımlanan genelgede Türkiye Çevre Haftası’nda kutlanacak olan etkinliklerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslarla yürütüleceği ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacağı kaydedildi. Ek olarak etkinliklere ait giderlerin ve tüm ihtiyaçların ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacağı da gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, “5 Haziran’ın bulunduğu hafta, yeşille mavinin diyarı cennet vatanımızda her yıl ‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak kutlanacak. Dünyamızı koruyacak, yavrularımıza yemyeşil bırakacağız” ifadelerine yer verdi.