Temmuz 2024'den sonra Avrupa'da satılacak olan otomobillerde Olay Veri Kaydedici bulunması zorunlu olacak. Bu sistem, uçaklardaki kara kutuya benziyor.

Uçaklarda, aslında kolay bulunsun diye turuncu olan bir kara kutu bulunur, bu kutu yolculuk boyu kayıt yapar. Şimdi de bu türden bir sistem, Avrupa'da satılacak olan araçlara gelecek. Temmuz 2024'ten itibaren bu sistemin Avrupa Birliği ülkelerde satılacak tüm otomobillerde zorunlu olacağı belirtildi. Sisteme de Olay Veri Kaydedici (EDR) adı verilecek.

EDR Nedir? Ne işe yarar?

EDR sistemi ile birlikte sekiz koltukluya kadar olan otomobillerin yer aldığı M1 kategorisindeki araçlar, pickup kamyonetler ve vanların da dahil olduğu 3500 kilogramın altındaki ağırlığa sahip olan N1 sınıfı araçlar da EDR sistemine sahip olacak. Avrupa Birliği düzenlemesinin geçerli olduğu 27 ülke ise Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti / Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya , Slovenya, İspanya ve İsveç olacak.

EDR sistemi, araçların hava yastığı sitemine gömülü olacak ve isteğe bağlı olarak kapatılamayacak. Hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiği anda EDR devreye girecekti. Ayrıca aracın kaputu açıldığında, yatayda ya da dikeyde hızı 0,15 saniyede saatte 8 kilometreden fazla arttığında sistem devreye girecek.

Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılan dökümanlara göre kara kutular hız, fren, pozisyon, aracın titreşimi, gömülü güvenlik sistemleri verilerini toplayacak. Acil bir durum tespit ettiğinde araç, zorunlu eCall sistemiyle yardım çağıracak. EDR, araç verilerini yüksek isabetlilikle ve verinin korunacağı şekilde kaydedecek. Bu verilerin hakları araç sürücüsüne ait olacak. Sadece acil durumlarda yetkililer bu verilere erişebilecek.