Turkcell Hakkında Bomba İddia: "Hisseleri Azercell’e Satılacak"

Turkcell hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Türkiye Varlık Fonu’nun şirketteki payı için satış seçeneği masada ve en güçlü adaylardan biri olarak Azercell gösteriliyor. Konu Meclis’e taşındı ancak TVF ya da Turkcell cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Türkiye’nin en büyük mobil operatörlerinden Turkcell, bu kez tarifeleriyle ya da altyapı yatırımlarıyla değil, doğrudan sahiplik yapısına ilişkin bir iddiayla gündemde. İddialara göre, Türkiye Varlık Fonu’nun Turkcell’deki hisselerinin Azercell’e satılabilir. Paylaşılan haberlerde görüşmelerde en ciddi alıcının Azerbaycan merkezli Azercell olduğu iddiasına da yer veriliyor.

İşin en dikkat çekici kısmıysa bunun yalnızca bir kulis bilgisi olarak kalmaması. İddia, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından Meclis gündemine taşındı. Akay, Turkcell gibi Türkiye’nin iletişim altyapısında kritik rol oynayan bir şirket hakkında ortaya atılan bu tür bir satış iddiasının net biçimde açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

Sadece Bir Şirket Haberi Değil: Stratejik Bir Alan Tartışması Başladı

Turkcell denince konu yalnızca bir özel şirket hissesiyle sınırlı kalmıyor. Çünkü şirket, mobil iletişimden veri altyapısına kadar uzanan geniş etkisi nedeniyle Türkiye’de uzun süredir stratejik bir kurum olarak değerlendiriliyor. Bu yüzden iddianın ardından tartışma kısa sürede ekonomi sayfalarından çıkıp, dijital egemenlik ve kritik altyapı güvenliği başlıklarına da taşındı.

Üstelik tartışmayı büyüten bir başka unsur da Turkcell’in finansal ölçeği oldu. Şirketin 2025 sonuçlarına göre gelirleri 241,471 milyar TL’ye, sürdürülen faaliyetlerden kârı ise 17,791 milyar TL’ye ulaştı. Yani ortada küçülen ya da zayıflayan bir yapı değil, güçlü bilanço açıklayan büyük bir oyuncu var. Bu da “Neden şimdi böyle bir satış gündeme geliyor?” tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Resmî Açıklama Yok, Ama Gündem Büyük

Şu an için en kritik nokta şu: İddia var, resmi doğrulama yok. T24’ün aktardığı habere göre ne Türkiye Varlık Fonu’ndan ne de Turkcell’den iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelmedi. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir satış değil, kamuoyuna yansıyan ve siyaset gündemine taşınmış bir iddia bulunuyor.

Öte yandan Turkcell’in yatırımcı ilişkileri sayfası, şirketin ortaklık yapısına ilişkin resmi referansın Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki “sermaye ve ortaklık yapısı” tablosu olduğunu söylüyor. Yani işin resmî tarafında izlenmesi gereken yer belli; fakat şu anda webde görülen doğrulanmış bir “satış tamamlandı” açıklaması bulunmuyor. Tam da bu yüzden, önümüzdeki günlerde TVF veya Turkcell’den gelecek olası açıklama haberin yönünü tamamen değiştirebilir.