Mars'ta, Antik Su Kanalları Fotoğraflandı

Mars'ın o tozlu atmosferinde NASA ve ESA ortak çalışmaları sayesinde, uzun zaman önce su kaynakları bulunduğunu bir süredir biliyorduk. ESA'nın Mars Express uydusundan gelen yeni görüntüler vasıtasıyla Kırmızı Gezegen'de bir dönem yer alan su kanallarını görebilmek mümkün.

ESA’nın Mars Express uydusundan alınan görüntülerde, yıllar öncesinden kalma kraterlerin yanı sıra, Dünya’dakine benzer şekilde drenajlar gözlemliyoruz.

ESA, yayınlanan fotoğrafları şu ifadelerle açıklıyor:

“Bu bölgenin topografisi, suyun Kuzey’den Güney’e doğru bir tepeden aktığını gösteriyor. 2 kilometre boyunca akarak vadiler oluşturan bu suyun derinliği ise 200 metre. Bu vadilerin, geçirdikleri onca deprem ve erozyondan sonra hala ayakta kaldığını görüyoruz. Erozyon, özellikle doğudan batıya doğru uzanan vadilerde gözlemlenebilir.”

Suyun sebep olduğu drenajları gözlemleyebiliyoruz fakat bilim insanları, bu suyun kaynağını bulma konusunda sıkıntılar yaşayacak gibi görünüyor. ESA’nın tahminlerine göre suyun kaynağı, buzulların erimesinden veya atmosferde gerçekleşen yağışlardan geliyor fakat şu an kesin bir bilgi elde etmek zor.

Mars'ın antik yapısı hakkında daha fazla bilgi edindikçe, günümüzdeki Dünya’ya ne kadar benzediğini görüyoruz. Akan su yatakları ve atmosferiyle birlikte, Mars’ta geçmişte yaşam olması ihtimali bir hayli yüksek. Bu konu hakkında bilim insanlarının elinde bir kanıt yok fakat bulmaları yakın gibi gözüküyor.