İnsanları Mars’a götürmek amacıyla kurulan girişim Mars One, talihsiz ama tahmin edilebilir bir sonla karşılaştı. İsviçre Mahkemesi, firmanın iflas ettiğini açıkladı.

Mars One projesinin ticari kolu olan Mars One Ventures, Hollandalı girişimci Bas Landsdorp’un fikriydi. Landsdorp’un amacı, en yakın komşularımızdan birini kolonileştirebilmekti.

İsviçre’nin Basel kentinde bulunan mahkeme, 15 Ocak’ta o günkü değeri 100 milyon dolar olan firmanın iflas ettiğini açıkladı. Firmanın kar amacı gütmeyen kolu Mars One Derneği faaliyetlerine devam ediyor.

Şirketin kurucusu, dernek faaliyetlerinin devam ettiğini ancak daha fazla yatırım olmadan bu faaliyetlerin duracağını belirtti. Landsdorp, konuyla ilgili çözüm üretmek için üçüncü partilerle iletişimde olduğunu söyledi.

Mars One Projesi, giderlerini karşılamak için ilginç bir yol izliyordu. Projede gönderilen ilk koloniciler aynı zamanda Reality Şov yapacaklardı. Mars’ın kolonileştirilmesi süreci anbean yayınlanacaktı. Hatta ilk gönüllüler hakkında belgeseller de çekilip yayınlanmıştı.

Firmanın iddialı projeleri oldukça tartışmalıydı. Bazı bilim insanları, Mars One Projesi’nin kolonicilerin hemen ölmesine sebep olacağını söylerken, TV gelirlerinin bir roket yapmak için yetip yetmeyeceği de her zaman tartışma konusu olmuştu.