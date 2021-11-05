Avrupa Uzay Ajansı’ndan Düşündüren ‘Tuz Gölü’ Paylaşımı

Ülkemizin İç Anadolu bölgesinde bulunan ve Dünya’nın en önemli tuzlu su göllerinden biri olan Tuz Gölü son yıllarda iklim değişikliği ve yanlış tarım uygulamaları nedeniyle gitgide küçülüyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan Tuz Gölü’nün uydu görüntüsü, bölgede yaşanan ekolojik krizin ciddiyetini gözler önüne serdi. Uzmanlar gerekli önlemler alınmadığı taktirde Dünya’nın en önemli tuzlu su göllerinden biri olan Tuz Gölü'nün önümüzdeki yıllarda tamamen yok olabileceğini açıkladı.

Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olan Tuz Gölü her sene mevsim koşullarına göre küçülüp büyüyor, gölde bulunan tuz kütlesi de buna bağlı değişiklik gösteriyor. Ancak Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından son paylaşılan bir görüntüye göre Tuz Gölü’nün normal koşullarının aksine, oldukça küçüldüğü görüldü. Ajans, uydudan çekilen Tuz Gölü fotoğrafını “Geriye sadece tuz kütlesi kaldı” notuyla paylaştı.

Paylaşılan fotoğrafta gölün şu anda neredeyse tamamen kuruduğu, gölden geriye yalnızca büyük bir tuz kütlesi kaldığı açıkça görülüyor. Yaşanan krizin, iklim değişikliği ve yanlış tarım uygulamaları kaynaklı olduğu düşünülüyor. Yetkililer, geçtiğimiz yaz aylarında bölgede yaşayan flamingoların ölümüyle de gündeme gelen Tuz Gölü'nün önümüzdeki 30 yıl içinde tamamen yok olabileceği açıkladı.

“Geriye sadece tuz kütlesi kaldı”

İklim değişikliği ve yanlış tarım uygulamaları bölgenin her geçen gün daha az su almasına sebep oluyor. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Senitinel-2 uydusuyla çekilen fotoğraflar bölgedeki kuraklığın ciddiyetini gözler önüne serdi. Bölgede yaşanan kuraklığın tıpkı flamingoların da ölüm sebebi olarak gösterilen, tarımda uygulanan yanlış sulama yöntemleri olduğu belirtildi.

Ülkemizin tuz ihtiyacının %40’ın sağlandığı bu göl aynı zamanda turizm açısından da ilgi merkezi olmaya başlamıştı. Son yıllarda yaşanan ciddi kuraklık gölün geleceği hakkında endişelere yol açtı. Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, “Tuz Gölü’nde 1930 yılından bu yana %30'a yakın bir küçülme görüldü. Bu durumu durdurmamız zor olsa da azaltabiliriz. Gerekli önlemler alınmazsa 30 yıl içinde Tuz Gölü’nü kaybedebiliriz.” dedi.